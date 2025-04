per Mail teilen

Der Sommer steht vor der Tür und die Badesaison beginnt in den kommenden Wochen. Wir haben eine Übersicht, wann welche Freibäder in der Region Trier öffnen.

Das NordBad an der Mosel wird nach Angaben der Stadtwerke am Ostermontag, 21. April, öffnen. Möglich mache das eine energieeffiziente Heiztechnik, so die Stadtwerke Trier. Im NordBad gelten folgende Öffnungszeiten: montags bis samstags 6 bis 19 Uhr, sonn- und feiertags 10 bis 18 Uhr. Die Preise bleiben unverändert.

Das Nord Bad in Trier an der Mosel öffnet in diesem Jahr schon an Ostermontag. SWR

Beim SüdBad an den Weihern ist laut Stadtwerke die Abhängigkeit vom Wetter noch bedeutsamer. Das Bad könne erst nach einer entsprechenden Warmwetterphase mit viel Sonne öffnen. In der Regel öffne das Freibad deshalb in einem Zeitraum von Ende Mai bis Anfang Juni.

Das Freibad Ruwertal in Mertesdorf wurde 2024 am Pfingstwochenende überflutet und zerstört. Das Bad wird deswegen in diesem Jahr nicht öffnen. Im kommenden Jahr soll es fertig sein.

Das Freibad in Schweich soll am 17. Mai öffnen. Bei den Eintrittspreisen hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nichts geändert. Auch die Öffnungszeiten bleiben bei 10 bis 19 Uhr.

Das Freibad Leiwen öffnet voraussichtlich Ende Mai. Derzeit laufen dort noch Sanierungsarbeiten. Bei den Eintrittspreisen hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nichts geändert. Auch die Öffnungszeiten bleiben bei 10 bis 19 Uhr.

Das Freibad in Hermeskeil öffnet am 31. Mai. Die Öffnungszeiten sind von 9 bis 19 Uhr von Montag bis Sonntag. Die Eintrittspreise haben sich zum vergangenen Jahr nicht verändert.

Das Freibad in Kordel soll laut Planungen Ende Mai öffnen. Die genauen Öffnungszeiten werden noch bekanntgegeben. Im vergangenen Jahr konnte das Bad nicht öffnen, weil es an Personal fehlte.

Das Familienfreibad Manderscheid soll am 17. Mai eröffnen. Der Eintrittspreis für Jugendliche ab 17 Jahren und Erwachsene kostet die Tageskarte 4,50 Euro.

Das Mosel-Bad in Bernkastel-Kues soll ab dem 18. Mai öffnen. Geöffnet hat der Außenbereich dann sieben Tage die Woche bis Anfang/Mitte September von jeweils 8 bis 20 Uhr. Die Preise bleiben im Vergleich zum vergangenen Jahr unverändert.

Das Vitelliusbad Wittlich wird voraussichtlich am 13. Juni öffnen. Das Bad wurde komplett für 30 Millionen Euro neugebaut. Die Eintrittspreise für Erwachsene liegen derzeit bei 7,50 Euro. Die genauen Öffnungszeiten werden derzeit noch festgelegt.

Der Außenbereich des Cascade Bitburgs soll ab dem 16. Mai öffnen. Die Öffnungszeiten sind in der Regel von 10 bis 20 Uhr. Die Eintrittspreise sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Das Waldfreibad Prüm öffnet voraussichtlich Mitte Mai. In der Regel hat das Freibad in der Vorsaison von 13 bis 18 Uhr und ab Beginn der Sommerferien dann von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis für Erwachsene beispielsweise liegt bei fünf Euro und wurde gegenüber dem Vorjahr um einen Euro erhöht.

Das Freibad Kyllburg wird in diesem Jahr nicht öffnen. Das Bad ist seit der Flutkatastrophe 2021 geschlossen. Derzeit werde noch saniert, so ein Sprecher. Man hoffe, 2026 wieder öffnen zu können.

Das Freibad in Kelberg soll im Laufe des Monats Juni eröffnet werden. Im Freibad laufen nach Angaben der Verwaltung aktuell noch Sanierungsarbeiten. Das Schwimmbad wird für vier Millionen Euro erneuert.

Das Naturbad Staden in Idar-Oberstein wird voraussichtlich Mitte bis Ende Mai öffnen. Die Öffnungszeiten sind nach Angaben der Stadt Idar-Oberstein dann in der Regel von Montag bis Sonntag von 10:30 Uhr bis 19 Uhr. Die Preise bleiben den Angaben zu Folge wie im vergangenen Jahr.

Auch das Bad in Schwollen sowie das Freibad in Birkenfeld werden voraussichtlich Mitte Mai öffnen.