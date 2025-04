Brand in der Heilbronner "Villa Fuchs": Dachstuhl fängt Feuer

Im Dachstuhl der historischen "Villa Fuchs" in Heilbronn ist am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste das Dach öffnen, um an den Brandherd zu gelangen.

Handwerker bemerkten das Feuer am Donnerstagmittag im Dachstuhl der historischen "Villa Fuchs". Das Gebäude wird aktuell renoviert, deswegen befand sich sonst niemand im Gebäude. Die Handwerker unternahmen erste Löschversuche. Die waren allerdings nicht erfolgreich und sie alarmierten die Feuerwehr. Feuerwehr musste Dach der "Villa Fuchs" teilweise entfernen Als die kurz darauf eintraf, seien bereits von außen Flammen im Dachbereich des denkmalgeschützten Hauses zu sehen gewesen, außerdem eine starke Rauchentwicklung, berichtet Frank Zimmermann von der Heilbronner Feuerwehr. Um an den Brandherd zu kommen, mussten die Einsatzkräfte große Teile des Dachs auf einer Seite des Gebäudes entfernen. Die Einsatzkräfte mussten Teile des Dachs der "Villa Fuchs" öffnen, um das Feuer löschen zu können. SWR Nach rund einer Stunde war das Feuer gelöscht. Die Polizei vermutet als Brandursache Lötarbeiten im Dachbereich.