Pünktlich zur Eröffnung zahlreicher Frühlingsfeste in der Region Heilbronn-Franken kommt der Wetterumschwung. Unter anderem wird in Heilbronn, Eppingen und Forchtenberg gefeiert.

Die Volksfestsaison startet an diesem Wochenende, Fahrgeschäfte und Biergläser beenden ihren Winterschlaf. In Heilbronn beginnt die Freiluftsaison auf der Theresienwiese mit dem Maifest, in Eppingen (Kreis Heilbronn) und in Forchtenberg (Hohenlohekreis) beginnt das Frühlingsfest.

Die Haller feiern den Frühling auf dem Marktplatz

In Schwäbisch Hall findet dieses Wochenende der Haller Frühling statt. Vom 27. bis 28. April machen städtische Einzelhändler Angebote auf dem Marktplatz. Bereits um 9 Uhr startet der Kinderflohmarkt in der Gelbinger Gasse, gefeiert wird ab 18 Uhr auf dem Marktplatz.

Heilbronn: Fahrgeschäfte und Bier auf dem Maifest

Auf der Heilbronner Theresienwiese ist bereits am Freitag das Maifest gestartet. Auf dem ersten Volksfest der Saison gibt es Essen, Trinken und viele Fahrgeschäfte, wie Riesenrad und Karussell. Das Fest läuft bis 1. Mai, der Eintritt ist frei.

Forchtenberg feiert - Sportverein organisiert

In der Sophie Scholl Geburtsstadt organisiert der TG Forchtenberg das Frühlingsfest. Bewirtung und Ausschank gibt es bis zum 1. Mai (Montag Ruhetag). Dazu gibt es Unterhaltung im Vergnügungspark.

Blick auf Eppinger Altstadt SWR

In Eppingen wird dieses Wochenende der Frühling mit dem Zunftbaum- und Frühlingsfest eingeläutet. Die Eppinger Kraichgaumeister und Handwerker des HGV stellen den Zunftbaum am Marktplatz auf, um 17 Uhr am Samstag. Mit Musikkapelle und Band wird dann der Abend jeweils gefeiert. Schausteller haben ihren Rummel am Kleinbrückentorplatz aufgebaut, dort sind Gäste bis Montag willkommen.