Erbrechen, Durchfall, Übelkeit: Nach einem Besuch auf dem Stuttgarter Frühlingsfest klagen etliche Gäste über Magen-Darm-Symptome. Erste Fälle des Norovirus wurden festgestellt.

Beim Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart melden sich seit Anfang der Woche immer mehr Menschen, die am Wochenende auf dem Stuttgarter Frühlingsfest waren. Sie alle leiden laut einem Sprecher der Stadt unter Übelkeit, aber auch Erbrechen und Durchfall. Bei ersten von ihnen wurde mittlerweile das Norovirus nachgewiesen.

Alle Gäste hatten im selben Festzelt gefeiert

Die rund 300 kranken Besucherinnen und Besucher haben eines gemeinsam: Sie waren alle im selben Festzelt. Man habe ein größeres Ausbruchsgeschehen festgestellt, so die Stadt Stuttgart. Es würden sich immer mehr Menschen mit Symptomen melden - aus Stuttgart, aber auch überregional. Das Gesundheitsamt sei vor Ort auf dem Cannstatter Wasen und suche mit Hochdruck nach der Ursache. Ziel sei es, das Ausbruchsgeschehen einzudämmen, so die Stadt weiter.

Stadt ist im Austausch mit dem Zelt-Betreiber

Um welches Festzelt es sich handelt, will die Stadt aus rechtlichen Gründen nicht sagen. Bekannt ist aber, dass sowohl Besucher als auch Service-Personal im Zelt betroffen sind. Man sei in einem guten Austausch mit dem Zeltbetreiber, der alles tue, damit die Besucher und auch Mitarbeiter gut und sicher feiern, beziehungsweise arbeiten könnten. Die Größe des Ausbruchs ist aber auch für die Stadt Stuttgart ungewöhnlich. So ein Infektionsgeschehen habe man schon lange nicht mehr gehabt.

Mehr Patienten mit Bauchschmerzen in der Notaufnahme

Die Magen-Darm-Erkrankungen waren wohl auch im Klinikum Stuttgart spürbar. Laut einem Sprecher des Klinikums gab es am Wochenende es ein leicht erhöhtes Aufkommen von Patienten mit Bauchschmerzen in der Notaufnahme. Von den Patienten wisse man vereinzelt, dass sie das Frühlingsfest besucht hatten. Alle Patienten seien nur ambulant behandelt worden.

Behörden haben Lebensmittelproben genommen

Momentan gebe es noch keinen konkreten Verdacht, wo und wie sich die Menschen tatsächlich infiziert haben, heißt es von der Stadt. Technische und hygienische Mängel seien vor Ort nicht festgestellt worden. Die Behörden haben Lebensmittelproben genommen - zusätzlich zu den Kontrollen, die sowieso routinemäßig während der Zeit des Frühlingsfests durchgeführt werden.

Die Proben würden derzeit im Labor ausgewertet. In zwei Fällen sei mittlerweile das Norovirus nachgewiesen worden, teilte das Sozialministerium mit. Über das Landesgesundheitsamt würden alle Gesundheitsämter im Südwesten und das Robert Koch-Institut über das Ausbruchsgeschehen informiert, hieß es weiter.

Betroffene sollen sich an das Gesundheitsamt wenden

Laut der Stadt Stuttgart liegt ein Schwerpunkt auf dem zentralen Servicebereich im Zelt - die Hygienemaßnahmen werden entsprechend angepasst. Sie rät Betroffenen, sich an das Gesundheitsamt und den Hausarzt zu wenden. Wer krank ist, soll demnach außerdem die empfohlenen Hygienemaßnahmen beachten, um die weitere Ausbreitung zu unterbinden.