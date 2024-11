Weinsberger Kreuz: A6 nach Mannheim ganzes Wochenende dicht

Große Baustelle: Die A6 ist das gesamte Wochenende am Weinsberger Kreuz in Richtung Mannheim gesperrt. Hier erfahren Sie, wie Sie drum herum kommen.

Schon Ende August hat es sich rund um das Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn) auf der A6 gestaut. Grund waren Asphaltarbeiten. Am Freitagabend wurde die A6 am Weinsberger Kreuz in Richtung Mannheim wieder komplett gesperrt. Der Asphalt muss in diese Richtung erneuert werden.

Die gute Nachricht kommt für alle, die in Richtung Nürnberg unterwegs sind: Der Autobahn GmbH zufolge soll die nicht von den Bauarbeiten betroffen sein.

A6 am Weinsberger Kreuz gesperrt: Umleitung über die A81 und Ellhofen

Die Umleitungsempfehlung: Von der A6 am Kreuz Weinsberg Richtung Stuttgart auf die A81, denn das geht noch. Dort an der Anschlussstelle Ellhofen (Kreis Heilbronn) runter und in die Gegenrichtung wieder auf die A81, also einmal drehen. Zurück am Kreuz Weinsberg kann man dann wieder normal in Richtung Mannheim weiterfahren. Das ist bei normalem Verkehr ein Umweg von ungefähr fünf Minuten. Trotzdem dürfte mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen sein.

Am Montagmorgen um 5 Uhr sollen die Arbeiten abgeschlossen und die Fahrtrichtung Mannheim wieder freigegeben sein.