Die Polizei hat auf der A6 bei Neuenstein nach einem Anruf einer Autofahrerin zwei Katzenbabys gerettet. Für die Geschwister und ihre Mutter kam aber jede Hilfe zu spät.

Einen etwas anderen Einsatz hatte die Polizei in dieser Woche auf der A6 bei Neuenstein (Hohenlohekreis). Sie retteten nach Angaben des Tierschutzvereins Hohenlohe auf der Autobahn zwei Katzenbabys. Eine Autofahrerin, die gerade in Richtung Heilbronn unterwegs war, sah mitten auf der Fahrbahn ein kleines Kätzchen. Da sie nicht anhalten konnte, rief sie den Tierschutzverein Hohenlohe an. Der wiederum wusste sich nichts anders zu helfen, als die Autobahnpolizei um Hilfe zu bitten, berichtet Schriftführerin Nicole Mücke.

Für die Katzenmutter kommt jede Hilfe zu spät

Als die Beamten vor Ort ankamen, fanden sie die tote Katzenmutter. Auch drei ihrer fünf Kinder wurden überfahren. Schnell konnte eines der beiden noch lebenden Kätzchen eingefangen werden. Das Zweite flüchtete allerdings in ein Gebüsch des Mittelstreifens. Die beiden Polizisten stellten deswegen eine Lebendfalle auf und warteten ab.

Das Kätzchen ging mir nicht mehr aus dem Kopf.

Am darauffolgenden Abend saß das zweite Kätzchen dann in der Falle. Das Babykätzchen wurde zur weiteren Versorgung dem Tierschutzverein Hohenlohe übergeben. Wie die Katzenfamilie an diese gefährliche Stelle mitten auf die Autobahn geraten ist, sei allen Beteiligten ein Rätsel.