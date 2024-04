Seit Dezember hat es in der Region mehrere Fälle gegeben, bei denen Katzen das Fell abgezogen wurde. Ob ein Serientäter dahintersteckt, ist noch nicht final geklärt.

Erneut ist in der Region Heilbronn-Franken eine verstümmelte Katze aufgefunden worden - dieses Mal auf einem Parkplatz in Bad Rappenau-Grombach (Kreis Heilbronn). Dem Tier wurde das Fell vom Schwanz abgezogen. Für die Katze kam jede Hilfe zu spät. Es ist der jüngste Fall dieser Art; seit vergangenem Winter gab es eine ganze Reihe dieser Vorfälle in Baden-Württemberg.

Im November wurde laut der Tierschutzorganisation PETA ein Kater in Siegelsbach (Kreis Heilbronn) gequält, danach folgten Fälle in Elztal (Neckar-Odenwald-Kreis) und Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis). In der Umgebung von Öhringen (Hohenlohekreis) wurden Anfang des Jahres dann drei Katzen mit abgezogenem Fell am Schwanz aufgefunden. Danach wurde eine tote Katze bei Obersulm (Kreis Heilbronn) entdeckt, auch sie hatte kein Fell am Schwanz.

Tierquälerei oder doch ein Waschbär?

Das Polizeipräsidium Heilbronn geht nach der bisherigen Spurenlage und den Ermittlungen nicht von einem Serientäter aus. So wurde die tote Katze aus Obersulm zur Obduktion eingeschickt. Dabei wurden laut einer Polizeisprecherin keine Hinweise gefunden, dass von einem Täter scharfes Werkzeug verwendet wurde. Die Verletzungen hätten eher auf einen Autounfall hingedeutet. Allerdings würde ein Unfall das fehlende Schwanzfell nicht erklären. Es ist laut der Sprecherin aber auch nicht komplett unwahrscheinlich, dass ein anderes Tier der Täter war. Ein Bauer habe der Polizei gemeldet, dass in seiner Scheune ein Waschbär lebe.

PETA geht von Serientäter aus und bietet Belohnung

Die Tierschutzorganisation PETA geht in allen Fällen dagegen von Tierquälerei aus und vermutetet einen Serientäter. Um den Fall in Bad Rappenau-Grombach aufzuklären, setzt die Organisation eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen. Auch der Tierschutzverein Hohenlohe hatte Belohnungen für Hinweise ausgelobt. Gleichzeitig hat PETA in den letzten Wochen in allen Fällen bei den jeweiligen Staatsanwaltschaften in Heilbronn, Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) und Heidelberg Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.