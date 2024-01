Nach Katzenquälerei: Anwohner im Hohenlohekreis in Sorge

per Mail teilen

In den vergangenen Wochen sind im Hohenlohekreis drei Katzen von Unbekannten lebensbedrohlich verstümmelt worden. Jetzt verspricht der Tierschutzverein eine Belohnung.

Rund um Öhringen (Hohenlohekreis) haben es unbekannte Täter in jüngster Zeit auf Katzen abgesehen. Drei Katzen wurden schwer misshandelt - zunächst gab es einen Fall in Öhringen, dann folgten zwei in Bretzfeld (Hohenlohekreis). Die Polizei geht davon aus, dass hinter den Übergriffen derselbe Täter steckt. Jetzt schaltet sich auch der Tierschutzverein Hohenlohe ein und verspricht eine Belohnung für Hinweise, die zum Täter führen.

Tierfreunde sammeln Geld

Nicole Mücke aus dem Vorstand des Tierschutzvereins berichtet, dass bereits 3.600 Euro zusammengekommen seien. Nach einer Vereinsmitteilung auf Facebook hätten sich etliche Menschen gemeldet, die sich "aktiv an der Tätersuche beteiligen" wollten, sie sammelten Geld und setzten nun die Belohnung aus.

Katzen brutal misshandelt - wir sind entsetzt! Bereits zum 3. Mal innerhalb kurzer Zeit haben skrupellose Täter...Posted by Tierschutzverein Hohenlohe e.V. on Friday, January 12, 2024

Nun hoffen die Menschen im Hohenlohekreis, dass die Belohnung dazu beiträgt, entscheidende Hinweise zu erhalten. Denn - die Angst um ihre Haustiere ist groß.

Die Menschen spüren die Gefahr überall und haben einfach pauschal Angst um ihre frei laufenden Katzen.

Katzen in Gefahr: Fell am Schwanz abgezogen

Laut Polizei wurden den Katzen das Fell am Schwanz bis auf die Knochen abgezogen. Für die Verletzung seien ganz klar Menschen verantwortlich, heißt es vom Veterinäramt. Die Polizei hat wegen einer Straftat im Sinne des Tierschutzgesetzes die Ermittlungen aufgenommen.