Unbekannte haben einen Kater in Öhringen mutwillig gequält und schwer verletzt. Das hat ein Tierarzt bestätigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Kater ist in Öhringen (Hohenlohekreis) am Donnerstagabend vergangener Woche mit schweren Verletzungen in das Wohnhaus seiner Eigentümer in der Goldbergstraße zurückgekehrt. Erst eine halbe Stunde zuvor hatte er das Haus unversehrt verlassen, so die Polizei. Bei einem Tierarzt mussten die Verletzungen im Bereich des Schwanzes behandelt werden. Der Veterinär stellte zudem fest, dass das Verletzungsmuster nicht auf einen Verkehrsunfall oder einen anderen Unfall zurückzuführen ist.

Polizei ermittelt wegen Straftat

Da laut Tierarzt Menschen für die die Verletzungen verantwortlich sind, hat die Polizei Ermittlungen wegen einer Straftat im Sinne des Tierschutzgesetzes aufgenommen. Zeugen sollen sich bei der Abteilung "Gewerbe und Umwelt" in Heilbronn melden.