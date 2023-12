Wer quält im Hohenlohekreis Katzen? Nach zwei Vorfällen innerhalb von zwei Wochen geht die Polizei vom selben Täter aus. Es werden dringend Zeugen gesucht.

In Bretzfeld (Hohenlohekreis) ist eine Katze schwer misshandelt worden. Die Polizei geht davon aus, dass dahinter derselbe Täter steckt, der vor kurzem in Öhringen (Hohenlohekreis) einen Kater gequält hat.

Ein Unbekannter hat der Katze in Bretzfeld das Fell am Schwanz bis auf den Knochen abgezogen. Laut Polizei muss die Tat zwischen Montag und Mittwoch passiert sein. Nur gut vier Kilometer entfernt war vor zwei Wochen in Öhringen ein Kater mit schweren Verletzungen nach Hause gekommen. Auch ihm war das Fell am Schwanz abgezogen worden. Laut Veterinär waren Menschen für die Verletzungen verantwortlich, weshalb die Polizei Ermittlungen wegen einer Straftat im Sinne des Tierschutzgesetzes aufgenommen hatte. Weil die beiden Taten einander sehr ähnlich und in derselben Gegend passiert sind, geht die Polizei von einem Täter aus.

Zwischen den beiden Tatorten Bretzfeld und Öhringen liegen nur gut vier Kilometer. © OpenStreetMap contributors

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sollen sich bei der Abteilung "Gewerbe und Umwelt" in Heilbronn melden.