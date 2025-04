Polizei verstärkt Kontrollen in Heilbronn: Szenetreffpunkte im Visier

Nach mehreren Vorfällen in der Heilbronner Innenstadt hat die Polizei angekündigt, ihre Kontrollen zu verstärken. Vor allem bekannte Szenetreffpunkte sind im Visier der Beamten.

Rund um den Heilbronner Marktplatz haben Drogenbanden und Kriminelle in jüngster Zeit für Aufruhr gesorgt: Mit Messern und Coladosen gehen sie aufeinander los, Mädchen prügeln sich. Die Polizei will jetzt verstärkt dagegen vorgehen und die Innenstadt wieder sicher machen. Das hat sie auf ihrer Facebookseite angekündigt.

Damit wollen wir sicherstellen, dass ihr ungestört und sorglos durch unsere Stadt bummeln könnt.

+++ Hotspots im Blick – Polizei intensiviert Kontrollen! +++ Mit dem Beginn des Frühlings☀️ verstärken wir gemäß der...

Kontrollen der Polizei: Heilbronner Marktplatz soll wieder sicher werden

Erste Kontrollen in der Heilbronner City gab es aber bereits. So wurden den Angaben zufolge am Dienstag insgesamt 50 Menschen kontrolliert. "Hierbei wurden zehn Straftaten, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Konsumcannabisgesetz [...] zur Anzeige gebracht", schreibt die Polizei in einer Meldung.

Außerdem stellte sie einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz sowie drei Ordnungswidrigkeiten fest. 13 Personen erhielten Platzverweise.

Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Heilbronn werden laut Polizei insbesondere bekannte Szenetreffpunkte gezielt kontrolliert. Dazu gehören der Bereich Stadtgarten am Flügelnussbaum oder auch der Heilbronner Marktplatz. Dort kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Kriminalstatistik: Weniger Straftaten – doch Unsicherheitsgefühl bleibt

Laut aktueller Kriminalstatistik ist die Zahl der registrierten Straftaten allerdings deutlich gesunken. Dennoch fühlen sich die Menschen in der Heilbronner Kern- und Innenstadt eher unsicher. Das hat eine Umfrage aus dem Jahr 2022 ergeben.

Im Mai will die Stadt Heilbronn die Bürgerinnen und Bürger erneut zu ihrem Sicherheitsgefühl befragen. Nach der Errichtung einer Waffenverbotszone sowie der erhöhten Polizei-Präsenz erhofft man sich nun ein besseres Ergebnis.