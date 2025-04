"Falsche Polizisten" gefasst: Schlag gegen Betrügerbande in BW

Heilbronner Ermittlern ist ein Schlag gegen mehrere Trickbetrüger gelungen. Drei Männer wurden festgenommen. Sie sollen unter anderem als "falsche Polizisten" agiert haben.

Die Polizei hat drei Männer einer mutmaßlich organisierten Tätergruppe festgenommen. Den Angaben zufolge haben die Männer nicht nur ältere Menschen mit der Masche "falsche Polizeibeamte" betrogen - unter anderem eine Seniorin aus Möckmühl (Kreis Heilbronn). Sie sollen auch mit Drogen und Waffen gehandelt haben.

Die Ermittlungen führten zu weiteren Betrugsfällen in den Kreisen Heilbronn und Ludwigsburg, dem Rhein-Neckar-Kreis sowie in Ansbach (Bayern). Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von rund 70.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass das Netzwerk noch größer sein könnte.

"Falsche Polizisten": Männer erbeuten 70.000 Euro

Die Seniorin aus Möckmühl war nur eines ihrer Opfer: Im Juli 2024 sollen sie die ältere Frau angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben haben. Sie erzählten ihr, dass eine Diebesbande aus Rumänien im Ort unterwegs sei und sie ihre Wertgegenstände deshalb an die Polizei übergeben soll. Was sie auch tat. Die Männer erbeuteten Gold und Bargeld im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags.

Mit dieser Masche sollen die Männer auch anderswo vorgegangen sein. Die Spur der Ermittler führte zunächst nach Bayern. In Ansbach wurden die Verdächtigen nach einem ähnlichen Fall im November 2024 dann vorläufig festgenommen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemittelung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Heilbronn.

Großeinsatz im März: Festnahmen und Durchsuchungen

Die anschließende Auswertung sichergestellter Mobiltelefone führte allerdings zu weiteren Betrugsfällen und Straftaten. Unter anderem soll die Gruppe im Bereich des Betäubungsmittel- und Waffenhandels aktiv gewesen sein.

Im Januar 2025 führte die Staatsanwaltschaft Heilbronn letztlich die einzelnen Verfahren länderübergreifend zusammen. Laut Polizei erfolgte dann im März der Zugriff. Eine Spezialeinheit fasste zwei der Männer schließlich in Stuttgart und Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen).

Die Männer im Alter von 24 und 30 Jahren, beide türkische Staatsangehörige, wurden noch am Tag der Festnahme dem Haftrichter in Heilbronn vorgeführt und in Justizvollzugsanstalten gebracht. Ein dritter Verdächtiger war bereits in Untersuchungshaft.