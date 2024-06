Luca Bauer arbeitet als Multimedia-Redakteur beim SWR. Er ist für Online, Hörfunk und Fernsehen im Einsatz und berichtet aus der Region Heilbronn-Franken.

Luca Bauer arbeitet als Multimedia-Redakteur im SWR Studio Heilbronn. Dort ist er seit Januar 2024 als Reporter unterwegs, spricht die Regionalnachrichten im Hörfunk, schreibt Artikel für Online oder fertigt Stücke für das Fernsehen an. Er befasst sich mit sämtlichen Themen der Region - von Wirtschaft über Sport bis zur Kommunalpolitik.

Vor dem SWR

Geboren und aufgewachsen ist Luca Bauer im Neckar-Odenwald-Kreis, also direkt an den Grenzen der Region Heilbronn-Franken. Sein Studium im Bereich Sportjournalismus und Sportmanagement hat er in Karlsruhe absolviert. Danach führte ihn sein Radio-Volontariat nach Offenburg. Nach einem Abstecher in Bayern kam er zurück nach Baden-Württemberg zu einem Heilbronner Radiosender.