In Crailsheim sind am Montagmorgen Aktivisten in einen Schlachthof eingedrungen. Dort haben sie sich sowohl vor dem Firmentor als auch im Betrieb auf dem Boden festgeklebt.

Rund 80 Tierschutzaktivisten haben am Montagmorgen teilweise den Betrieb auf dem Schlachthof Vion in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) zum Erliegen gebracht. Laut Geschäftsführer Thomas Beermann haben sich die Aktivisten auf dem Gelände festgeklebt - einige im Betrieb, andere vor der Pforte. Die Zufahrt zum Schlachthof wurde blockiert. Aktivisten von "Gemeinsam gegen die Tierindustrie" auf Schlachthof Crailsheim Weitere Demonstranten seien sogar aufs Firmendach geklettert, berichtet Beermann dem SWR. Laut Polizei wurde den Aktivisten ein Raum für die Versammlung zugewiesen. Weil sie dieses Angebot aber mehrfach ablehnten, sind inzwischen Spezialkräfte der Polizei aus Göppingen unterwegs, um die Aktivisten von der Straße zu lösen. Außerdem sei die Feuerwehr vor Ort. "Es wurde Feueralarm ausgelöst – ein tatsächlicher Brand liegt jedoch nicht vor", so das Unternehmen. Die umliegenden Straßen seien unterdessen gesperrt. Laut Polizei und Stadt Crailsheim war die Demo nicht angemeldet. Ersten SWR-Recherchen zufolge handelt es sich bei den Aktivisten um die Organisation "Gemeinsam gegen die Tierindustrie". Sie demonstrieren vor allem dagegen, dass der Betrieb vom Tönnies-Konzern übernommen werden soll. Sie befürchten dadurch unter anderem eine größere Marktmacht des Unternehmens und eine weitere Verschlechterung beim Tierwohl. Vion kritisiert Aktion der Aktivisten auf dem Schlachthof in Crailsheim Unterdessen hat das Unternehmen Vion Stellung zur Aktion der Aktivisten bezogen. Darin heißt es: "Meinungsfreiheit und Protest sind wichtige Grundrechte. Doch sie finden ihre Grenze dort, wo Regeln missachtet und gesetzliche Grenzen überschritten werden." Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies will Teile des niederländischen Konkurrenten Vion übernehmen. Davon betroffen ist auch der Schlachthof in Crailsheim. Am Standort Crailsheim werde nach eigenen Angaben etwa 20.000 Schweine und 2.400 Rinder pro Woche geschlachtet. Knapp 600 Menschen sind dort beschäftigt. Crailsheim Das bedeutet das Tönnies-Angebot für die Beschäftigten Fleischproduzent Tönnies übernimmt Schlachthof in Crailsheim Am Vion-Schlachthof in Crailsheim sind über 600 Beschäftigte von der möglichen Übernahme durch Tönnies betroffen. Gewerkschafter rechnen in Zukunft mit mehr Gegenwind. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4