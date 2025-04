per Mail teilen

In Lauda-Königshofen ist eine 75-Jährige am Freitagabend leblos im Wasser gefunden worden. Es deutet vieles auf ein Unglück hin.

Die Rettungskräfte von Feuerwehr und DLRG haben in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) am Freitagabend eine tote Frau aus der Tauber geholt. Das hat ein Polizeisprecher am Sonntag dem SWR bestätigt. Zuvor hatten die Fränkischen Nachrichten darüber berichtet.

Gegen 19.20 Uhr war die Alarmierung mit der Info "Person im Wasser" bei Feuerwehr und DLRG eingegangen, erklärte Feuerwehrkommandant Jochen Klingert. Vor Ort wurde eine leblose Person in Ufernähe auf der Tauber gefunden. Nachdem die 75-Jährige an Land gezogen wurde, konnte ein Notarzt nur noch den Tod feststellen.

Kriminalpolizei ermittelt

Die tote Frau hatte zuvor laut der Polizei an ihrem Gartengrundstück an der Tauber gearbeitet. Warum sie dann in den Fluss fiel, versucht nun die Kriminalpolizei herauszufinden. Aktuell gehen die Beamten von einem Unglück ohne Fremdeinwirkung aus.

