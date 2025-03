per Mail teilen

Der IT-Dienstleister aus Neckarsulm trauert. Mitgründer Gerhard Schick ist tot. Er ist am Dienstag gestorben, teilte das Unternehmen nun mit.

Der Mitgründer, langjährige Ankeraktionär und ehemalige Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende von Bechtle aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn), Gerhard Schick, ist tot. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Wörtlich heißt es: "Vorstand, Aufsichtsrat und die europaweit mehr als 15.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauern um eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit." Laut dem Unternehmen prägte er Bechtle durch Bodenhaftung, Beharrlichkeit und Zuverlässigkeit.

Bechtle war das Lebenswerk von Gerhard Schick

Schick gründete Bechtle gemeinsam mit Ralf Klenk und Professor Klaus von Jan 1983 in Heilbronn. Von Beginn an gehörte er der Geschäftsführung an und übernahm im Jahr 2000 den Vorstandsvorsitz der dann börsennotierten Bechtle AG. Von März 2004 bis 2012 sowie erneut interimistisch von Ende 2013 bis Juni 2014 war Gerhard Schick Vorsitzender des Bechtle Aufsichtsrats, zu dessen Ehrenvorsitzenden er anschließend ernannt wurde.

Für seine bedeutende unternehmerische Leistung und sein bürgerschaftliches Engagement erhielt Gerhard Schick 2005 das Bundesverdienstkreuz am Bande.