Zum Start der Osterferien ist für Autofahrer auf der A6 und A3 viel Geduld gefragt. Am Freitag und Samstag kam es zu einigen Unfällen auf den Autobahnen in Heilbronn-Franken.

Auf dem Weg in die Osterferien sollten Autofahrerinnen und Autofahrer mehr Zeit einplanen. Der Oster-Reiseverkehr hat bereits am Freitag für volle Autobahnen gesorgt, insbesondere nach mehreren Unfällen auf der A3 bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis). Am Samstag kam es vor allem auf der A6 zu einigen Auffahrunfällen, das sagte eine Polizeisprecherin dem SWR.

Viele Unfälle am Samstag, keine Verletzten

Viel Geduld war am Samstagnachmittag insbesondere auf der A6 in Richtung Heilbronn, zwischen Öhringen (Hohenlohekreis) und dem Kreuz Weinsberg (Kreis Heilbronn), gefragt. Nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos musste der Verkehr über den Standstreifen geleitet werden, sodass es sieben Kilometer Stau gab.

Außerdem gab es unter anderem am Samstagvormittag auf der A6 zwischen Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) und Heilbronn/Untereisesheim (Kreis Heilbronn) längere Verzögerungen. Hier waren mehrere Autos an einem Unfall beteiligt. Auch in diesem Fall gab es keine Verletzten.

Massen-Karambolage zum Start in der Osterferien auf der A3

Zu drei verschiedenen Unfällen kam es am Freitagnachmittag auf der A3 zwischen Wertheim (Main-Tauber-Kreis) und Helmstadt (Bayern). Eine Person wurde lebensgefährlich verletzt, zwölf weitere zum Teil schwer. Der Zustand des lebensgefährlich verletzten Beifahrers eines Wohnmobils ist nach wie vor unverändert, teilte die Polizei Unterfranken am Samstag mit.

Im Zuge der Ableitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Marktheidenfeld (Bayern) ist es laut Polizei gegen 21:30 Uhr zu einem weiteren Auffahrunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die A3 blieb deswegen bis Mitternacht gesperrt.

ADAC erwartet an Gründonnerstag nächste Stau-Welle

Der ADAC rechnet noch den ganzen Samstag über mit vollen Straßen. Der Straßenverkehr dürfte sich dann am Sonntag normalisieren, bevor das Aufkommen rund um die Osterfeiertage und vor allem am Gründonnerstag voraussichtlich wieder deutlich zunehmen wird.

Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich vor allem am Gründonnerstag auf eine sehr hohe Verkehrsbelastung einstellen. "Ohne Staus wird es an diesem Tag nicht gehen", warnt Holger Bach vom ADAC Württemberg. Grund dafür ist, dass viele in das lange Osterwochenende aufbrechen. Zu den Tagen mit hohem Staurisiko zählt der ADAC nächste Woche auch den Karfreitag. Am Ostermontag sorgt der einsetzende Rückreiseverkehr nach Prognosen des ADAC erneut für volle Autobahnen in Baden-Württemberg.