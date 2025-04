In Heilbronn musste die Feuerwehr am Samstagabend zu einem Flächenbrand im Wald ausrücken. Verletzte und größere Schäden gab es nicht.

Zu einem Flächenbrand im Heilbronner Wald im Bereich des Jägerhauses ist es am Samstagabend gekommen. Gegen kurz nach 20 Uhr brannte nach Angaben der Heilbronner Feuerwehr eine Fläche von rund 400 Quadratmetern. Schon von weitem war Rauch zu sehen. Drei geländegängige Einsatzfahrzeuge sicherten die Wasserversorgung und brachten im Pendelverkehr Wasser zur Einsatzstelle. Die Feuerwehr hatte den Brand anschließend schnell unter Kontrolle.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich allerdings hin, weil der trockene Waldboden entsprechend bewässert werden musste. Auch ein massiver Baumstumpf war im Inneren in Brand geraten und musste aufwendig zerlegt und abgelöscht werden.

Dieser Baumstumpf musste nach dem Flächenbrand mit Motorsägen der Heilbronner Feuerwehr zerlegt und gelöscht werden. Feuerwehr Heilbronn

Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg sinkt

Aufgrund der Trockenheit in den vergangenen Wochen herrschte am Samstag erhöhte Waldbrandgefahr. Besonders betroffen waren laut dem Deutschen Wetterdienst die Regionen Hohenlohe und Main-Tauber. In Öhringen, Ingelfingen (beide Hohenlohekreis) und Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) galt die zweithöchste Warnstufe. Der Grund: Im März hat es deutlich zu wenig geregnet. Ab Sonntag entspannt sich die Lage aber in ganz Baden-Württemberg deutlich.