In der Nähe eines Aussiedlerhofes in Oedheim ist am Samstag eine Phosphorgranate entdeckt worden. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

In Oedheim (Kreis Heilbronn) hat ein Landwirt am Samstag beim Aussähen auf einem Acker eine Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Daraufhin rückte sowohl die Feuerwehr als auch der Kampfmittelbeseitigungsdienst an. Der Außenbereich rund um den Willenbacher Hof wurde laut der Feuerwehr abgesperrt. In Oedheim musste keine Häuser evakuiert werden. Allerdings sollten Anwohnerinnen und Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten, da es zu einem lauten Knallgeräusch kommen konnte. Mit einer Drohne wurde der Bereich rund um die Phosphorgranate erkundet. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte nach wenigen Stunden die Granate kontrolliert sprengen. Für die Bevölkerung bestand nach Feuerwehrangaben zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Mit einer Drohne wurde der Bereich rund um die Weltkriegsbomboe in der Nähe eines Aussiedlerhofes in Oedheim erkundet. Freiwillige Feuerwehr Oedheim