Gute Bedingungen zum Start der Frühkartoffelsaison

In Lauffen am Neckar hat die Kartoffelsaison offiziell begonnen. Am Montag sind die ersten Frühkartoffeln unter die Erde gekommen.

Die Frühkartoffelsaison in Heilbronn-Franken ist gestartet. In Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) wurden am Montag die ersten Frühkartoffeln der Sorte Annabelle gepflanzt. Florian Dambacher vom Landwirtschaftlichen Beratungsdienst Kartoffelanbau Heilbronn blickt optimistisch auf die kommenden Wochen. Unter anderem, weil es eine gute Bodenstruktur und warme Temperaturen gibt. Auch der feuchte Winter würde sich positiv auswirken.

Viel Planung und Logistik für die Frühkartoffeln

In rund zweieinhalb bis drei Monaten soll die Vermarktung beginnen. Ziel ist es laut Dambacher, dass zum Muttertag am 11. Mai, die ersten Frühkartoffeln gegessen werden können. Die erste Vermarktung läuft über Hofläden und Wochenmärkte. Bereits in den vergangenen Monaten ist in die Frühkartoffel viel Logistik und Planung gesteckt worden.

Im Dezember wurden die Pflanzkartoffeln vorgekeimt. In zwei Hallen werden sie bei Temperaturen zwischen vier und acht Grad gelagert, um die Bildung optimaler Keime zu fördern. Sobald sich die ersten Keime gebildet haben, wird die Beleuchtung auf zwölf bis 18 Stunden pro Tag eingestellt, damit sich einige grüne Lichtkeime bilden können.

Bei Temperaturen zwischen vier und acht Grad werden die Frühkartoffeln in großen Hallen gelagert. Für 1.000 Kilogramm sind etwa 120 bis 150 Watt LED-Beleuchtung erforderlich. SWR

Unterland ist das größte Kartoffelanbaugebiet in Baden-Württemberg

Im Heilbronner Unterland werden rund 230 bis 250 Hektar Kartoffeln unter Folie angebaut. Hauptanbaugebiete sind in Lauffen, Neckarwestheim, Oedheim, Schwaigern und Brackenheim-Hausen (alle Kreis Heilbronn). Insgesamt gesehen ist das Unterland mit rund 1.400 bis 1.500 Hektar Fläche das größte Kartoffelanbaugebiet in Baden-Württemberg.