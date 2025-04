Auf diesen Tag hat Familie Hörtling lange gewartet: Nachdem die Bäckerei und das Wohnhaus bei einem Großbrand zerstört wurden, ist die Backstube am Dienstag wieder eröffnet worden.

In der Backstube wird am letzten Tag vor der Wiedereröffnung fleißig Teig hergestellt und gebacken, im Verkaufsraum läuft noch der letzte Feinschliff. Nun hat die Bäckerei Hörtling in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) nach dem Großbrand im Oktober 2023 wieder geöffnet. Am frühen Dienstagmorgen kamen die ersten Kundinnen und Kunden. Und bereits kurz vor 8 Uhr waren alle 400 Brezeln ausverkauft.

Bäckerei wurde komplett umgestaltet

Fit gehalten haben sich die Brüder Oliver und Bernd Hörtling in den vergangenen Monaten mit dem Umbau. Durch den Mangel an Handwerkern mussten sie viel selbst mit anpacken. Außerdem hätte ihn die "Bürokratie nervlich fast fertiggemacht", berichtet Bernd Hörtling. Nun sind beide Brüder froh, wieder in der Backstube zu stehen. Manche Maschinen haben den Brand überlebt, andere hätten sie von befreundeten Bäckereien bekommen und generalsaniert.

Einer der ersten Kunden: Nach einem Großbrand im Herbst 2023 hat die Bäckerei Hörtling am Dienstag wieder eröffnet. SWR Luca Bauer

Die Rezepte waren durch den Brand alle verkohlt. Sie wurden in den vergangenen Monaten frisch geschrieben. Einige hatten die Bäcker-Brüder auch noch im Kopf. Zudem wurde das Ladengeschäft komplett neu gestaltet. Vom Brand verschont geblieben sind einzig die Meisterbriefe.

Familie Hörtling erwartet Andrang zur Wiedereröffnung

In den vergangenen Tagen hat sich die Familie intensiv auf die Wiedereröffnung vorbereitet, denn es gibt schon eine Reihe von Vorbestellungen für Brezeln, Brote und Süßstückchen. "Wenn es blöd läuft, sind wir um 9 Uhr ausverkauft", sagt Oliver Hörtling. Grundsätzlich gehen die Brüder davon aus, dass sich im Team bis Ende April wieder alles eingespielt hat.

Mit dabei ist nun auch Bernds Stiefsohn Fabian. Er hat sich dazu entschieden, in die Lehre zu gehen und möchte die Bäckerei später übernehmen. Zuvor hatte er in einem Lager gearbeitet.

Eigentlich war die Wiedereröffnung schon zur Weihnachtszeit geplant, allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine Baufreigabe.

Die ersten Brote und Brötchen sind bei der Bäckerei der Familie Hörtling in Bad Friedrichshall bereit für die Wiedereröffnung. SWR

Familie Hörtling lebt nun in Tiny Häusern

Bei dem Brand im Oktober 2023 wurde nicht nur die Bäckerei zerstört, sondern auch das Wohnhaus, in dem die gesamte Familie lebte. Brandursache war ein technischer Defekt. Statt in einem gemeinsamen Haus lebt die Familie seit Weihnachten 2024 verteilt in vier Tiny-Häusern direkt hinter der Backstube.

Dort fühlen sie sich inzwischen wieder zu Hause, berichtet Bianca Hörtling-Sosko. Ein Neubau hätte vor allem wegen der Genehmigungsverfahren zu lange gedauert. Der Brand habe sie als Familie zusammengeschweißt.

Ursache für das Feuer im Oktober 2023 war übrigens ein Defekt in einem Stromverteilerkasten. Die Polizei hat den Schaden auf eine Million Euro geschätzt.