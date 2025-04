Feuer zerstört Wohnung in Heilbronner Hoover-Siedlung

In Heilbronn ist am Sonntag in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Der Rauch war weit über die Weinberge hinaus zu sehen. Die Wohnung ist laut Polizei vorerst unbewohnbar.

In der Herbert-Hoover-Siedlung in Heilbronn ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchentwicklung war so stark, dass sie weit über die Weinberge hinaus sichtbar war. Warum es zu dem Brand kam, steht noch nicht fest. Wie die Polizei am Montag auf Anfrage mitteilt, war zu dem Zeitpunkt niemand zu Hause. Feuer in Hoover-Siedlung: Brandermittler begutachten Wohnung Die Wohnung ist den Angaben zufolge derzeit nicht bewohnbar. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Brandermittler sollen nun vor Ort klären, wie es zu dem Feuer kommen konnte.