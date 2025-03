Gewinn bricht bei Audi um 33 Prozent ein

per Mail teilen

Beim Autobauer Audi brechen die Gewinne weg. 2025 bleibt schwierig, soll aber besser werden. Das schwache Geschäft bekommen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu spüren.

Der Autobauer Audi mit einem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat am Dienstag die Geschäftszahlen für 2024 vorgestellt. 2024 sackte das Nachsteuerergebnis der VW-Tochter um 33 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro ab, wie der Konzern mitteilte. Die Zahl bezieht sich nicht nur auf die Kernmarke, sondern auf den Teilkonzern Audi, zu dem auch Bentley, Lamborghini und Ducati gehören. Wie bereits am Montagabend bekannt wurde, reagiert Audi auf die aktuellen Schwierigkeiten mit Stellenabbau.

Vor einem Jahr haben wir gesagt, dass 2024 ein Jahr des Übergangs wird. Das hat sich leider vollumfänglich bewahrheitet.

Schwache Nachfrage auf dem Automarkt

Wie viele andere Autohersteller hatte Audi 2024 unter anderem unter schwacher Nachfrage und Preiskämpfen in China gelitten. Dazu kamen im ersten Halbjahr noch Probleme mit fehlenden Teilen für größere Motoren hinzu, außerdem hohe Rückstellungen für die Schließung des Werks in Brüssel. Der Umsatz sank deswegen in Summe um knapp acht Prozent auf 64,5 Milliarden Euro.

Umsatz und Absatz soll beim Autobauer Audi gesteigert werden

2025 will Audi zwar den Absatz, Umsatz und Rendite wieder steigern, doch einfach wird das nicht. "Wir haben aber noch einen harten Weg vor uns", sagte Finanzvorstand Jürgen Rittersberger. Die Märkte bleiben wettbewerbsintensiv. "Zudem gebe es weiter Kaufzurückhaltung in China", so Rittersberger weiter. Helfen sollen dagegen neue Modelle. 2025 und 2026 kämen zusammen mehr als 20 auf den Markt, sagte Döllner.

Stellenabbau bei Audi und niedrigere Ergebnisbeteiligung

Am Montagabend hatte der Autobauer den Abbau von bis zu 7.500 Stellen bis 2029 in Deutschland angekündigt, wenn auch ohne betriebsbedingte Kündigungen. Zudem soll es weitere finanzielle Einschnitte geben - unter anderem wird die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu strukturiert und für einige Zeit zusätzlich gekürzt. Mittelfristig erwartet das Unternehmen davon pro Jahr Einsparungen von mindestens einer Milliarde Euro.

Bei der Ergebnisbeteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Jahr 2024, die im laufenden Jahr ausgezahlt wird, greift die Kürzung noch nicht. Mit 5.310 Euro für einen Facharbeiter fällt sie angesichts der schwächer gelaufenen Geschäfte dennoch sehr viel geringer aus als ein Jahr zuvor, da sie unter anderem vom operativen Ergebnis abhängig ist. Vor einem Jahr hatte es noch 8.840 Euro gegeben. Über die Sparpläne wird am Mittwoch in einer Betriebsversammlung im Neckarsulmer Werk gesprochen.