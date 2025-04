Explosionsartiges Geräusch: Überschallknall im Großraum Heilbronn

per Mail teilen

Zahlreiche Menschen meldeten im Großraum Heilbronn einen lauten Knall, ähnlich einer Explosion. Laut Polizei handelt es sich um einen Überschallflug.

In mehreren Regionen im Großraum Stuttgart und auch in Heilbronn-Franken haben Menschen am Freitagmittag gegen 14 Uhr ein explosionsartiges Geräusch der Polizei gemeldet. Auch aus Ilsfeld und Untergruppenbach (beide Kreis Heilbronn) meldeten Menschen dem SWR ein sehr lautes Geräusch. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Heilbronn handelt es sich um einen Überschallflug im Bereich Stuttgart.

Ein Passagierflugzeug hatte kurz keinen Funkkontakt. Anschließend seien zwei Abfangjäger aufgestiegen, erklärte ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage. Dabei handelt es sich um spezielle Jagdflugzeuge, die andere Flugzeuge abdrängen oder gar vernichten sollen. Durch die hohe Geschwindigkeit entstehen Knallgeräusche.

Schlimme Vermutungen nach explosionsartigem Geräusch

Vermutungen von SWR Hörerinnen und Hörern gingen von einem Flugzeugabsturz bis zu einen Baustellen-Unfall aus. Teilweise seien Bücher aus den Regalen geflogen und bei einer Nachbarin sei die Haustüre durch den Luftdruck aufgesprungen.