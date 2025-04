Kurz vor Saisonstart rüsten sich Freibäder in Heilbronn-Franken. In Wertheim hat das Team besonders viel zu tun: Maulwürfe haben die Liegewiese in eine Hügellandschaft verwandelt.

Ein Hügel reiht sich an den anderen: Fast die gesamte Rasenfläche im Schwimmbad Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist übersät von kleinen, braunen Erdkugeln. Erste Gegenmaßnahmen wurden bereits in dieser Woche gestartet: Das Freibad-Team hat sämtliche Maulwurfshügel abgetragen. Doch die Tiere graben unermüdlich weiter durch das satte Grün der Liegewiese, auf der sich im Sommer die Besucherinnen und Besucher in der Sonne aalen wollen. Das ist in einem Facebook-Post des Freibads über die Maulwürfe zu sehen:

Posted by Schwimmbad Wertheim - Freibad Hallenbad on Sunday, April 6, 2025

Motivierte Maulwürfe: Freibad-Auswinterung mal anders

Die Rasenfläche nahe des Schwimmbeckens gleicht kurz danach schon wieder einer Miniatur-Gebirgslandschaft. "Wir haben schon immer Maulwürfe hier, aber in dieser Dimension erleben wir das zum ersten Mal", sagt Betriebsleiter Ingo Ortel dem SWR Studio Heilbronn. Erschrocken sei er beim ersten Anblick gewesen. Vor allem die viele bevorstehende Arbeit sei ihm sofort in den Sinn gekommen.

Dann hieß es: Ärmel hochkrempeln und loslegen. Sämtliche Hügel wurden abgetragen und die Flächen angeglichen, so Ortel. Doch kaum war das Team mit der Arbeit fertig, schien der unterirdische tierische "Bautrupp" erst richtig motiviert: Neue Hügel schossen über Nacht aus dem Boden.

Liegewiese mit Hügeln: "Saison startet mit oder ohne Maulwurf"

Doch nun wird es auch für den Bademeister eine Herausforderung: Er muss die Liegewiesen wieder in einen top Zustand bringen - und das so schnell wie möglich. Denn am 17. Mai startet in Wertheim die Saison. Der im Netz stehende Starttermin, der 11. Mai, sei falsch, so Ortel. So oder so: Bis dahin sollte die Fläche wieder liegetauglich sein.

Das Schwimmbecken im Wertheimer Freibad: Einzelne Maulwurf-Hügel reichen fast bis zum Beckenrand. Die Liegewiese ist aber komplett übersät. Pressestelle Schwimmbad Wertheim / Ingo Ortel

Die Freibadgäste sorgen sich in den sozialen Medien unterdessen um die kleinen buddelnden Störenfriede. So heißt es in den Kommentaren unter einem Facebook-Post des Freibads: "Ich hoffe, ihr lasst die Maulwürfe am Leben!!!!", oder: "Doof, aber sie lockern den Boden auf, für mehr gesundes Wachstum."

Ingo Ortel gibt Entwarnung. "Wir gehen nicht mit der chemischen Keule vor", sagt er im SWR-Interview. "Wenn der Betrieb losgeht und der Rasenmäher wieder öfter über die Wiese rollt, dann verschwinden die von allein." Bis dahin heißt es: Augen auf bei der Platzauswahl - und nicht über Erdhaufen stolpern! Denn - mit oder ohne Maulwurf - der Betrieb startet auf jeden Fall, so der Bademeister.