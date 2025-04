Probebohrungen für Erdwärme beim AQUAtoll sorgen für Unmut bei Anwohnern

Auf dem AQUAtoll-Areal in Neckarsulm laufen Probebohrungen für die Gewinnung von Erdwärme. In der Anwohnerschaft wächst der Unmut über die möglichen Auswirkungen.

Auf dem Gelände des einstigen AQUAtoll-Erlebnisbads herrscht Baustellenbetrieb. Schwere Maschinen sind angerollt, Bohrgestänge ragen in den Himmel. Ein Team aus Geologen, Ingenieuren und Bohrarbeitern hat die Arbeit aufgenommen, um 90 Meter in das Erdinnere zu bohren.

Die zwei Probebohrungen vom vergangenen Freitag und Montag sollen klären, ob das Gelände des ehemaligen Spaßbads in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) für die Nutzung von Geothermie geeignet ist – einer besonders umweltfreundlichen Form der Energiegewinnung. Dabei wird Wärme aus dem Erdinneren an die Oberfläche gefördert, wodurch Wohnhäuser und öffentliche Gebäude nachhaltig und klimaneutral beheizt werden könnten. Doch zunächst sorgt das Bohrprojekt vor allem für erhitzte Gemüter in der Anwohnerschaft.

Anwohner fühlen sich bei den Bohrungen übergangen

"Das macht mir schon ein bisschen Angst, dass hier so dicht gebohrt wird", meint Bärbel Beehnke, während sie mit ihrem Mann Werner aus dem Fenster blickt. Weniger als 100 Meter von ihrem Haus entfernt finden die Probebohrungen statt. Als direkte Nachbarin hätte sie sich gewünscht, von der Stadt über die Bohrungen und deren potenzielle Auswirkungen informiert zu werden.

"Ich werde auf jeden Fall bei der Stadt anrufen und fragen, was da los ist", meint sie. Das Ehepaar Beehnke ist damit nicht allein. Viele Anwohner beklagen, dass sie im Vorfeld nicht ausreichend über das Projekt informiert wurden.

Roland Holzapfel ist Winzer. Er fordert, in die Entscheidung über die Bohrungen eingebungen zu werden. SWR

Auch Roland Holzapfel, der seit über 30 Jahren in der Nähe Weinbau betreibt, findet deutliche Worte: "Das ist eine große Unverschämtheit", sagt der Winzer über die scheinbare Gleichgültigkeit der Behörden. "Wenn ich einen Zaun baue, muss ich auch eine Genehmigung einholen und meine Nachbarn fragen", schimpft er und fordert, dass die Stadt Neckarsulm die betroffenen Bürger sofort aktiv in den Entscheidungsprozess miteinbezieht. "Die Ortschaft Staufen hat es schon schwer getroffen, und sowas muss sich ja nicht vor meiner Haustür wiederholen", fügt Holzapfel hinzu.

Schwere Schäden nach Bohrung für Erdwärme in Staufen

Im Jahr 2007 wurden in Staufen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) Geothermie-Bohrungen durchgeführt, die katastrophale Folgen nach sich zogen. Überall in der Stadt entstanden tiefe Risse, mehr als 200 Häuser wurden beschädigt. Erst im vergangenen Jahr lösten sich noch Gesteinsbrocken aus der historischen Wendeltreppe des Rathauses und stürzten auf die Stufen.

In Staufen gab es 2007 schwere Schäden nach ähnlichen Bohrungen. Das soll sich in Neckarsulm nicht wiederholen. SWR

Staufen-Katastrophe soll sich in Neckarsulm nicht wiederholen

Doch zu einer Katastrophe wie in Staufen könne es in Neckarsulm nicht kommen, meint Bohrgeräteführer Jochen Weyhrauch. "Das schließe ich komplett aus." Denn in Staufen wurden bei mehreren Erdwärmebohrungen fälschlicherweise durch Sperrzonen gebohrt, und auch ein Grundwasserspeicher sei getroffen worden. Diese Fehler, so Weyhrauch, werde man in Neckarsulm nicht wiederholen.

Wir von der geologischen Überwachung stehen bereit. Wenn irgendetwas sein sollte, wird die Bohrung sofort abgebrochen und das Loch ohne Weiteres verfüllt.

Bohrgeräteführer Jochen Weyhrauch ist sich sicher, dass Fehler wie in Staufen bei den Probebohrungen für Erdwärme in Neckarsulm nicht erneut vorkommen. SWR

In spätestens vier Wochen wird in Neckarsulm Klarheit herrschen, ob das AQUAtoll-Gelände für die Erdwärmegewinnung geeignet ist. Bis dahin wird die Sonde, die nun in 90 Meter Tiefe platziert wurde, wieder an die Oberfläche geholt. Die geologischen Daten werden dann zeigen, ob sich die Anwohner auf weitere Bohrungen einstellen müssen.