Viel zu schnell und rücksichtslos waren zwei Männer auf der A81 bei Möckmühl unterwegs. Die Polizei konnte sie an einer Tankstelle stoppen. Jetzt drohen empfindliche Strafen.

Mit geschätzten 220 Kilometern pro Stunde sind zwei Männer am Sonntag in ihren Autos über die A81 bei Möckmühl (Kreis Heilbronn) gerast. Laut Polizei: Viel zu schnell für den dortigen Verkehr und rücksichtslos den anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber. Die Männer haben sich offenbar auf der Autobahn ab der Anschlussstelle Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) in Richtung Heilbronn ein illegales Autorennen geliefert und dabei andere erheblich gefährdet.

Polizei: Rücksichtslose Raserei auf der Autobahn

Die 35- und 21-jährigen Fahrer haben laut der Polizei bei ihrem Rennen alle Regeln ignoriert. Besonders brisant wurde die Situation, als beide Fahrzeuge kurz vor der Anschlussstelle Möckmühl (Kreis Heilbronn) auf die linke Fahrspur zogen und ein schwarzes Auto so gefährlich schnitten, dass der Fahrer eine Notbremsung machen musste, um einen Unfall zu verhindern.

Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Weinsberg (Kreis Heilbronn) konnte die beiden Fahrzeuge schließlich an einer Tankstelle in Heilbronn anhalten. Die Fahrer müssen nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Ihre Handys und die Führerscheine wurden beschlagnahmt. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte um Hinweise.