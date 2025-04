Rückruf bei Lidl: Salmonellengefahr in Schokolade

Der Discounter Lidl ruft seine Salted Caramel Vollmilchschokolade vom Hersteller Ludwig Weinrich zurück. Im Produkt wurden Salmonellen festgestellt.

Der Discounter Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) ruft die "Way To Go - Salted Caramel Vollmilchschokolade" (180g) des Herstellers Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG zurück. In einer Probe der Charge L25083a mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19. Februar 2026 wurden Salmonellen festgestellt. Das betroffene Produkt wurde bei Lidl in mehreren Bundesländern verkauft, darunter Baden-Württemberg und Bayern. Der Discounter hat die Schokolade bereits aus dem Verkauf genommen.

Gesundheitsgefahr durch Salmonellen

Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen auslösen, die vor allem bei einigen Personengruppen wie Kleinkindern, Schwangeren, älteren Menschen oder immungeschwächten Menschen schwer verlaufen können. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten die Schokolade keinesfalls verzehren und den Rückruf dringend beachten. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons, teilt Lidl mit.