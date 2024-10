Polizei beendet illegales Autorennen in Heilbronn

Die Polizei hat in Heilbronn ein illegales Autorennen gestoppt und die Führerscheine der beiden Fahrer eingezogen. Immer wieder wird die Innenstadt zur Rennstrecke.

Zwei Männer im Alter von 18 und 24 Jahren haben sich in der Nacht auf Montag ein illegales Autorennen auf der Mannheimer Straße geliefert. Die Polizei hatte das mutmaßliche Rennen gegen 2:30 Uhr am Montagmorgen durch Zufall beobachtet, die Fahrer verfolgt und gestoppt.

Junge Männer mussten Führerscheine abgeben

Nach Angaben der Polizei müssen die beiden Fahrer nun mit erheblichen Konsequenzen rechnen. Bereits nach der Fahrt mussten sie ihre Führerscheine abgeben, die Autos stehen lassen und zu Fuß nach Hause gehen. Die Ermittlungen dauern an.

Immer wieder Autorennen in Heilbronn

Spätestens seit dem Raserunfall in der Wollhausstraße in Heilbronn hat die Polizei ihre Kontrollen nach eigenen Angaben verstärkt. Der damals 21-jährige Mann war vom Heilbronner Landgericht wegen Mordes zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der 21-Jährige hatte im Februar 2023 mit seinem über 300 PS starken Auto in einer Tempo-40-Zone in der Heilbronner Wollhausstraße mit rund 100 Kilometern pro Stunde einen tödlichen Unfall verursacht.