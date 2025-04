per Mail teilen

Ein Stück Hollywood mitten in Hohenlohe: Im Deutschen Automuseum Schloss Langenburg gibt es ab dem Wochenende für Fans der Kultfigur Batman eine ganz besondere Attraktion zu sehen.

Zum Saisonstart am Samstag zeigt das Deutsche Automuseum Schloss Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) einen echten Hingucker: das Batmobil aus dem Film "Batman Returns" von 1992. Damit will das Museum nicht nur Autofans, sondern auch Filmfreunde begeistern. Ausgestellt ist ein fahrbereiter Nachbau des legendären Flitzers – mit 215 PS. Eine Straßenzulassung besitzt das Fahrzeug allerdings nur im US-Bundesstaat Georgia.

Anonymer Sammler stellt Batmobil dem Schloss Langenburg zur Verfügung

Ein anonymer Sammler hat das Batmobil dem Museum für ein Jahr überlassen. Dessen Verbindung zum Museum geht weit zurück, erklärt Klaus Groninger, der 1. Vorsitzende des Automuseums. "Der Mann hat als Kind ein Batman-Modellauto aus dem Museum von seinem Vater geschenkt bekommen – das hat damals seine Sammelleidenschaft entfacht." Jahrzehnte später kehrt er nun mit dem großen Batmobil zurück.

Schon bei der Einfuhr des sechs Meter langen und zweieinhalb Meter breiten Fahrzeugs staunten die Zollbeamten in Untermünkheim (Kreis Schwäbisch Hall) nicht schlecht. Anschließend war das Batmobil in einer Ausstellung im bayrischen Rosenheim zu sehen, das Thema: "Heldinnen und Helden". Danach verschwand es wieder – in einer privaten Garage.

Historische Sportwagen, Batmobil und Oldtimer in Langenburg ausgestellt

Auch abseits vom Batmobil gibt es im Museum jede Menge zu entdecken, schwärmt der 2. Vorsitzende Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg. Das ein oder andere Ausstellungsstück stammt sogar aus seiner privaten Sammlung. Neben schnellen Sportwagen und liebevoll restaurierten Oldtimern reicht die Ausstellung bis zu den Anfängen des Automobils in Hohenlohe zurück.