Der Erlebnispark Tripsdrill startet ein neues Großbauprojekt. Bis Frühjahr 2027 sollen Tagungsräume, eine Erlebnisgastronomie und ein Wellnessbereich entstehen.

Der Erlebnispark Tripsdrill wird um mehrere Attraktionen erweitert.: Auf rund 10.000 Quadratmetern sollen bis Frühjahr 2027 drei neue Gebäude entstehen. Unter den geplanten Attraktionen sind auch eine Erlebnisgastronomie und ein Wellnessbereich. Eigenen Angaben zufolge investiert der Park rund zehn Millionen Euro in ihre "mit Liebe gemachte" Vision.

Am Dienstag war Spatenstich für das Großbauprojekt:

Gestalterisch sollen die neuen Attraktionen weiterhin die Geschichte Schwabens um 1880 erzählen. So finden der Wellnessbereich und der neue Empfang in einer Wassermühle Platz.

Erlebnisgastronomie für den Erlebnispark

Herzstück des Projekts ist die geplante Erlebnisgastronomie. Diese entsteht planmäßig direkt neben dem Wildtierparadies. Sie soll passend dazu wie ein alter, schwäbischer Bauernhof gestaltet werden.

Dieser soll mit vielen kleinen Details gespickt werden: Ein von der Decke hängender, echter Traktor, ein geheimer Raum voller Uhren sowie sprechende Spiegel in den Toiletten. Das sind nur ein paar der kuriosen Ideen, die in der Planung sind. "Essen und Trinken sollen in der Erlebnisgastronomie eigentlich zur Nebensache werden", scherzt Geschäftsführer Stefan Seipel in seiner Ansprache zum Start des Großbauprojekts.

Auf rund 10.000 Quadratmetern sollen bis Frühjahr 2027 die neuen Attraktionen entstehen. Herzstück ist die Erlebnisgastronomie, deren Hauptraum hier abgebildet wird. Außerdem soll es einen Bereich für Wellness geben. SWR

Die neue Gastronomie soll das gesamte Jahr über für alle frei zugänglich sein. Geplant sind neben dem gastronomischen Angebot außerdem auch eine Vinothek und ein traditioneller Tante-Emma-Laden. Hier sollen in Zukunft vor allem Produkte der Region angeboten werden

Tripsdrill kehrt mit Gastronomie zurück zu den Wurzeln

Mit der neuen Erlebnisgastronomie, kehrt der Park zu seinen Ursprüngen zurück. Wo heute der Erlebnispark mit verschiedenen Attraktionen und Achterbahnen steht, befand sich 1798 der Hof "Treffentrill".

Rund 35 Jahre später wurde dieser um eine Gastwirtschaft erweitert. Über die Jahre wurde sie weiter ausgebaut. Mit der neuen Erlebnisgastronomie wolle man in Tripsdrill wieder ein bisschen mehr zurück zum Ursprung, erklärte Roland Fischer, Geschäftsführer und Eigentümer des Parks.