Audi hat alle Exporte in die USA gestoppt. Wie stark die Modelle aus Neckarsulm betroffen sind, ist unklar. Das Ganze ist eine Reaktion auf Autozölle in den USA.

Mehreren Medienberichten zufolge liefert Audi vorerst keine neuen Autos mehr in die USA. Der Autobauer mit einem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) reagiert damit auf die Zölle der Trump-Regierung. Demnach sind noch 37.000 Fahrzeuge in den USA bei den Händlern auf Lager, die nicht von den Zöllen betroffen sind. Sie sollen noch abverkauft werden. Zuerst hatte die "Automobilwoche" berichtet. Audi möchte sich bisher nicht dazu äußern.

Audi reagiert mit Abverkauf der Lagerbestände auf US-Zölle

Alle Autos, die nach dem 2. April in die USA geliefert wurden, sollen nicht an die Händler ausgeliefert werden. Das angesprochene Polster von 37.000 Fahrzeugen reiche den Berichten zufolge für etwa zwei Monate. Die Händler sollten sich demnach erst einmal auf den Abverkauf der Lagerbestände konzentrieren.

Weitere Zölle drohen im Mai

Verkaufsschlager in den USA ist das Modell Q5, das in Mexiko gebaut wird. Darüber hinaus sind auch die Modelle der Werke in Deutschland - darunter Neckarsulm -, in Ungarn und der Slowakei betroffen. Ein eigenes Werk in den USA hat Audi nicht, entsprechend müssen alle Fahrzeuge des Herstellers in die USA importiert werden.

Wie der Autohersteller weiter vorgehen will, ist bislang noch nicht bekannt. Seit vergangenem Donnerstag, dem 3. April, gelten für Autoimporte in die USA Zölle in Höhe von 25 Prozent. Die kommen auf die bisherigen Zölle von 2,5 Prozent oben drauf. Weiter geht es dann ab Mai, dann sollen auch 150 Kategorien verschiedener Autoteile von dem Aufschlag erfasst werden.