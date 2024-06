per Mail teilen

Zum Start der Fußball-Heim-EM gibt es Lieferschwierigkeiten der pinkfarbenen Nationalelf-Trikots, so ein Heilbronner Sportfachhändler. Dabei sei die Nachfrage zum EM-Start riesig.

Das DFB-Trikot in pink und lila hat sich zum Überraschungs-Verkaufserfolg entwickelt. Die Nachfrage beim INTERSPORT-Händler Thomas Grabert mit Filialen in Heilbronn und Öhringen (Hohenlohekreis) sei enorm. Das sagte er dem SWR. Doch die begehrten Auswärtstrikots sind ausgerechnet zum EM-Start ausverkauft, obwohl das Käuferinteresse jetzt besonders groß sei. Grund sind Lieferschwierigkeiten beim Hersteller Adidas, so Grabert.

INTERSPORT: Nachfrage nach Trikot weit über den Erwartungen

Laut Sportfachhändler Thomas Grabert hätte er wesentlich mehr der pinkfarbenen Nationalelf-Trikots verkaufen können - wenn er sie denn auf Lager gehabt hätte. Er hofft jetzt, dass Adidas in den kommenden Tagen Nachschub liefert. Über das jetzt so große Interesse am Trikot ist Alexander v. Preen, CEO von INTERSPORT Deutschland, überrascht.

Die Nachfrage nach den EM-Trikots [...] lag bisher über den Erwartungen. Das war in dieser Form nicht zu erwarten! Das Interesse am Heimtrikot ist dabei deutlich stärker als bei den vorherigen Wettkämpfen.

Die Trikots hatten zum Verkaufsstart vor einem Vierteljahr zunächst für teils negative Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt. Kurz darauf waren die Shirts aber direkt ausverkauft, heißt es aus der INTERSPORT-Zentrale in Heilbronn.