per Mail teilen

Der Sportfachhändler-Verbund INTERSPORT aus Heilbronn hat angekündigt, seine Eigenmarken wieder vermehrt in Europa produzieren zu wollen. Aus Fernost will man sich zurückziehen.

Die Produktion der Eigenmarken soll wieder nach Europa verlagert werden. Das ist das erklärte Ziel des Heilbronner Sportfachhändler-Verbunds INTERSPORT. Dadurch sollen Abhängigkeiten, Kostendruck und Lieferkettenprobleme verhindert werden. Vor allem von Asien wolle man sich unabhängiger machen, sagte Vorstandsmitglied Frank Geißler der "Heilbronner Stimme".

INTERSPORT: Auch geopolitische Gründe wie Krieg spielen eine Rolle

Bei der Produktionsverlagerung gehe es aber auch um schnellere Lieferketten und geopolitische Gründe wie Krieg. Produktionen seien in Rumänien sowie in Bulgarien und anderen Balkanstaaten im Aufbau. Auch über Nordafrika denke man nach, so Geißler weiter. Ein kleines Team suche seit einigen Monaten Hersteller und führe bereits Gespräche.