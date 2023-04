Der Heilbronner Handelsverbund INTERSPORT eröffnet erste Flagship-Standorte in Deutschland. Damit wolle der Verbund weiter auf Wachstum setzen, heißt es in einer Mitteilung.

Neue Flagship-Stores in Deutschland - der Heilbronner Handelsverbund INTERSPORT will damit bis 2026 ein Wachstum von fünf Prozent pro Jahr erzielen und stärker wachsen als der Markt. Das erklärte Alexander von Preen, CEO von INTERSPORT Deutschland mit Sitz in Heilbronn. Außerdem sollen bestehende Flächen weiter modernisiert werden, heißt es.

Bisher keine Flagship-Stores in der Region

"In den vergangenen Monaten haben unsere Unternehmer kräftig in die Modernisierung der bestehenden Flächen oder Neueröffnungen investiert", so von Preen. Dabei gehe es insbesondere um Angebote wie digitale Fußanalyse, Click & Collect oder auch den INTERSPORT Club. Mit dem neuen Flagship-Konzept etabliere man sich nun weiter als "Speerspitze des Sportfachhandels", heißt es.

engelhorn sports in Mannheim: Auch hier wird INTERSPORT vertreten sein Pressestelle engelhorn sports

Erste Flagship-Häuser sind den Angaben zufolge Engelhorn Sports in Mannheim, Sport Reischmann in Kempten im Allgäu und in Ravensburg sowie L&T in Osnabrück.

Was sind Flagship-Stores?

Ein Flagship-Store ist eine Filiale eines Handels- oder Dienstleistungsunternehmens, die als Vorzeigeobjekt fungiert. Sie zeichnet sich durch spezielle Bündelung exklusiver Merkmale wie etwa bevorzugte Lage oder ein großes Sortiment aus. Die Marke soll hier für den Kunden "zum Erlebnis werden".