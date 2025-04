Ein Kleintransporter kracht auf der A6 gegen einen stehenden Lkw. Der 31-jährige Fahrer überlebt den Aufprall nicht.

Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der Autobahn 6 ist der Fahrer eines Kleintransporters tödlich verunglückt. Der 31 Jahre alte Mann starb noch am Unfallort bei Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall), wie die Polizei mitteilte. Die A6 war am Abend in Richtung Nürnberg voll gesperrt.

Zuvor war der 31-Jährige mit seinem Fahrzeug in Richtung Nürnberg unterwegs, als er kurz nach der Anschlussstelle Wolpertshausen an einem Stauende in einen stehenden Lkw prallte. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen vor ihm stehenden anderen Lkw geschoben, wie es hieß.

Rund 50.000 Euro Schaden

Die freiwillige Feuerwehr war demnach mit sechs Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften im Einsatz. Außerdem waren ein Rettungshubschrauber sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.