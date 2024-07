Nach dem Hochwasser: Freibäder geben ihre Kinderplanschbecken wieder frei

per Mail teilen

Sowohl im Kocherfreibad in Künzelsau als auch im Ernst-Freyer-Bad in Neckarsulm-Obereisesheim können die Kleinsten wieder baden. Nach den Unwettern wurden alle Schäden beseitigt.

Wasserspaß auch wieder für die Kleinsten: Ab Freitag eröffnet im Kocherfreibad in Künzelsau (Hohenlohekreis) das Kinderplanschbecken. Seit den heftigen Unwettern Anfang Juni war es gesperrt; ebenso das Kinderplanschbecken im Ernst-Freyer-Bad in Neckarsulm-Obereisesheim (Kreis Heilbronn) - auch dort dürfen ab Samstag die Kinder wieder baden. Dann sind in Obereisesheim wieder alle Freibadbereiche uneingeschränkt nutzbar. Einzige Ausnahme ist der Freibad-Parkplatz.

🤽 Gute Nachricht für Freibadbesucher und Neckarsulmer Familien: Das Kinderplanschbecken im Ernst-Freyer-Bad, das durch...Posted by Neckarsulm on Thursday, July 11, 2024

Freibad-Parkplatz noch immer stark durchfeuchtet

Nach dem Hochwasser vor rund einem Monat musste das Kinderplanschbecken im Ernst-Freyer-Bad repariert und auch gereinigt werden. Der Freibad-Parkplatz ist allerdings nach wie vor nicht nutzbar, so die Stadt Neckarsulm. Die Fläche sei immer noch stark durchfeuchtet und bleibe weiter gesperrt. Es gebe aber eine ausgeschilderte "Interimsparkfläche", heißt es.

Im Planschbecken des Ernst-Freyer-Bads hat sich der Boden angehoben, wodurch auch Risse entstanden sind. SWR

Kocherfreibad: Mehrere Tonnen Sand neu aufgeschüttet

Im Kocherfreibad kann die große Badebucht voraussichtlich Ende nächster Woche für Badegäste freigegeben werden. Voraussetzung sei, dass die Wasserproben zweimal im Abstand von zwei Wochen von guter Qualität sind, so die Stadt Künzelsau. Die ersten Wasserproben seien schon gut. Solange nur das Planschbecken offen ist, werde kein Eintritt verlangt.

Auch am Gelände musste nach dem Unwetter vieles erneuert werden. Der Sandstrand musste beispielsweise mit mehreren Tonnen Sand neu aufgeschüttet werden. Wie hoch der Schaden insgesamt ausfiel, ist bisher noch nicht bekannt.