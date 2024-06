Auch in Heilbronn-Franken haben Einsatzkräfte und Menschen gegen Hochwasser gekämpft. In Öhringen beispielsweise drohte wegen Dauerregens eine Flutwelle.

Noch besteht die Warnung vor Hochwasser in Heilbronn-Franken. Anhaltender Niederschlag und steigende Flusspegel halten Rettungskräfte auch am frühen Abend überall in Atem. In Öhringen (Hohenlohekreis) beispielsweise drohte in der Nacht zum Sonntag eine Flutwelle, nachdem wegen eines übergelaufenen Hochwasserrückhaltebeckens große Mengen Wasser in Richtung Altstadt und einige Teilorte flossen. Aber auch in der Stadt Heilbronn und den Kreisen Heilbronn, Schwäbisch Hall und Main-Tauber sind die Feuwerwehren unermüdlich im Dauereinsatz, Flüsse treten über die Ufer, Straßen sind gesperrt, Sandsäcke müssen abgefüllt werden. Unwetterwarnungen für Heilbronn-Franken bestehen bis Montag 24 Uhr (Stand Sonntagnachmittag).

Lagebesprechung in Öhringen nach durchregneter Nacht

Am Sonntagmorgen hieß es erst einmal durchatmen und Lagebesprechung in Öhringen: Die Kreisstadt ist erst einmal von den befürchteten Wassermassen verschont geblieben, so die Feuerwehr. Durch den hohen Druck im Regenrückhaltebecken war das Wasser bedrohlich in Richtung Stadt geschossen. Das erste Mal seit 18 Jahren sei das passiert, sagt die Feuerwehr – so lange gibt es das Becken. Ohne dieses, so sagt auch Oberbürgermeister Thilo Michler (parteilos), wäre Öhringen schon in der Nacht Opfer der Fluten geworden. Man sei mit einem "blauen Auge" davongekommen - Michler schätzt das Ereignis auf ein 50-jähriges Hochwasser. Was ihn ärgert sind "Hochwassertouristen", auch deswegen bleibe die Gefahrenmeldung. So sei in der Nacht zum Sonntag ein Autofahrer auf einer wegen des Hochwassers gesperrten Straße stecken geblieben - das Fahrzeug sei jetzt ein Totalschaden, so Michler.

Das Wasser war in Öhringen am Samstag aus dem Rückhaltebecken von den Einsatzkräften kontrolliert abgelassen worden. Doch es fließt immer wieder nach. Die Kreisstadt war aber vorerst glimpflich davongekommen, lediglich ein paar Keller und Grundstücke wurden überschwemmt. Zuvor waren Bürgerinnen und Bürger gewarnt worden: Keller sollten gemieden werden, Menschen in ihren Häusern bleiben – in den oberen Stockwerken. Die Warnung besteht weiterhin.

Neckar und Kocher weiterhin bedrohlich hoch

Bilder in sozialen Netzwerken zeigen zudem das Ausmaß der Wassermassen in weiteren Gebieten der Region Heilbronn-Franken: In Lauffen (Kreis Heilbronn) zum Beispiel ist der Neckar bereits am Samstag über die Ufer getreten. Auch entlang des Kochers im Kreis Heilbronn steht das Wasser bedrohlich hoch. Feuerwehr und Landrat stehen im stetigen Austausch. Wiesen und Felder sind bereits überflutet und die Lage könnte sich zuspitzen, so Feuerwehrkommandant Bernd Halter. In Hardthausen-Gochsen, Neuenstadt, Oedheim und Bad-Friedrichshall (alle Kreis Heilbronn) war die Feuerwehr die Nacht und den Tag über im Einsatz, errichtet Dämme, pumpt Wasser ab und füllt Sandsäcke. Verletzte gibt es aber bisher nicht. In der Stadt Heilbronn sei die Lage "stabil", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Entlang des Neckars sind Straßen gesperrt - vor allem die Neckartalstraße - ebenso im Landkreis Heilbronn. Auch Brücken sind unpassierbar. Umleitungen sind eingerichtet. Die Hochwasser-Gefahr sei aber noch nicht vorbei.

Gefahrenmeldungen in Öhringen

Vorbei ist die Gefahr auch in Öhringen noch nicht. Starke Gewitter aus dem Main-Tauber-Kreis bereiten dem Kreisbrandmeister des Hohenlohekreises Torsten Rönisch Sorgen. Am späten Vormittag kam eine Gefahreninformation für die Teilorte Ohrnberg und Möglingen. Auch für Bretzfeld gibt es eine Gefahrenmeldung: Laut Kreisbrandmeister wird der Dimbach in der nächsten Stunde teilweise über die Ufer treten. Potentiell können dann auch mehrere Keller volllaufen. Größere Gefahr für die Bevölkerung besteht aber wohl nicht. Derzeit läuft viel Oberflächenwasser von den Feldern dem Dimbach zu.

Da das Flussufer rund um das Kocherfreibad in Künzelsau (Hohenlohekreis) komplett unter Wasser steht, wird dort sogar die Premiere vom "Theater im Fluss" verlegt. Das teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Statt wie geplant am kommenden Mittwoch startet die Spielzeit jetzt am Donnerstag, 13. Juni. Für weitere Aufführungen in der kommenden Woche werden Ersatztermine angeboten.

im Optima-Sportpark trainieren sonst die Haller Unicorns. Jetzt ist kein Rasen mehr zu sehen. SWR

Main-Tauber-Kreis bislang glimpflich davongekommen

Laut Polizei wurden im Main-Tauber-Kreis ebenfalls einige Keller überflutet, zum Beispiel in Weikersheim. Die Feuerwehr war die Nacht zum Sonntag bei zahlreichen Einsätzen, Schwerpunkt war dabei in Bad Mergentheim und Niederstetten. Laut Kreisbrandmeister sind einige Straßen nicht passierbar, mancherorts wurden Spundwände aufgestellt. Dennoch steigt auch der Pegel der Tauber weiter an - die Lage ist angespannt. In Bad Mergentheim-Markelsheim mussten Regenüberlaufbecken mit speziellen Pumpen vom THW ausgestattet werden, sonst wären die Wassermassen in den Ort geflossen. In Boxberg-Uiffingen standen einige Keller unter Wasser. In den Nach Boxberg hat die Feuerwehr rund 500 Sandsäcke gebracht, um auf Nummer sicher zu gehen. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass auch hier noch einige Keller volllaufen werden.

In Schwäbisch Hall und Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) stehen ebenfalls Straßen unter Wasser. Im Haller Optima Sportpark, wo sonst die Footballspielerinnen und -spieler der Unicorns auflaufen, ist kein Rasen mehr zu sehen.