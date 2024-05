Feuerwehren und Bürger an Flüssen und Bächen wappnen sich für ein mögliches Hochwasser. Derweil hält der Regen an.

Noch scheinen die Flüsse in Heilbronn-Franken wie Kocher und Jagst nicht dramatisch über die Ufer getreten. Nichtsdestotrotz wappnen sich die Einsatzkräfte für mögliche Hochwasser - und die daraus resultierenden Gefahren. In Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) wurde der Naturcampingplatz vorsorglich von den Betreibern geräumt. Rund 50 Gäste traten vorzeitig die Heimreise an. Unwetterwarnungen vor "ergiebigem Dauerregen" gibt es vom Deutschen Wetterdienst in Heilbronn-Franken für die Kreise Hohenlohe, Schwäbisch Hall, Teile des Main-Tauber-Kreises und des Stadt- und Landkreises Heilbronn. Am Freitagnachmittag hieß es, diese sollen bis Montag andauern.

Aufgrund der Wetterprognose für die nächsten drei Tagen möchten wir auf die zu erwartenden, großen Niederschlagsmengen...Posted by Feuerwehr Heilbronn on Friday, May 31, 2024

Die Pegel der Brettach bei Neuenstadt (Kreis Heilbronn) steigen SWR

Sandsäcke abfüllen für das drohende Hochwasser

Die Feuerwehr Heilbronn hält sich bereit: Kommandant Jürgen Vogt geht von einem Hochwasser aus, wie es alle zehn Jahre vorkommt. Ganz konkret heißt das für die Feuerwehren auch: Sandsäcke mit einer Maschine abfüllen. Mit einer Heilbronner Firma für Kies und Sand habe man vereinbart, dass die Feuerwehr am Wochenende Zugang bekomme, wenn nötig. "Dieses Mal", so Vogt, " soll wirklich in den nächsten drei Tagen eine Niederschlagsmenge von 60 bis 100 Liter auf den Quadartmeter runterkommen." Die Einsatzkräfte rechnen damit, dass die Flüsse ansteigen und dass es zu Hochwasser in verschiedenen Gebieten kommt.

Krieger-Baustoffe in Heilbronn: Die Feuerwehr darf bei Hochwasser Sandsäcke abfüllen SWR

Flüsse und Bäche können über die Ufer treten

Örtlich, vor allem entlang des Neckars, droht Hochwasser. Der Musikverein Kochertürn (Kreis Heilbronn) hat deshalb sein dreitägiges Musikfest abgesagt. Auch in der Warnapp Nina ist zu lesen: Im Einzugsgebiet des Neckarzuflusses Sulm besteht eine hohe Hochwassergefährdung. Das Landratsamt Schwäbisch Hall gab in einer Mitteilung heraus: Es kann "lokal zu Hochwasser an den Flüssen und Bächen kommen".

In Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) wurde der Naturcampingplatz vorsorglich geräumt. Rund 50 Gäste traten vorzeitig die Heimreise an.

Zuletzt gab es in Heilbronn-Franken Mitte Mai in Gemmingen (Kreis Heilbronn) ein "Jahrtausend-Unwetter". Verletzt wurde niemand. Noch immer aber sind die Auswirkungen in dem über 5.000-Einwohner-Ort zu spüren.