Der Sonntag ist ein Tag, der leiser ist als andere. Mit SWR4 im Radio und wunderbaren musikalischen Klassikern können Sie es sonntags zwischen 6 und 8 Uhr ruhig und gemütlich angehen!

SWR4 schaut sonntags morgens in die Plattenkiste. Unser Musikexperte kramt für Sie alte, aber sehr schöne Klassiker aus, die man auch heute noch gut hören kann.

Was war los bei den Promis und in der Musik?

Wir schauen zurück auf die Woche, was bei den Promis los war und haben immer ein Auge darauf, was in der Musikszene Unterhaltsames passiert ist.

Geschichten von Menschen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Auch Geschichten aus dem Südwesten sind fester Bestandteil unserer Sendung "Am Sonntagmorgen". So stellen wir zum Beispiel Menschen vor, die sonntags arbeiten müssen. Wir sprechen mit den Hörer*innen und erfüllen einen Hörerwunsch.