Schon wieder: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Schwaigern

Am frühen Freitagmorgen haben unbekannte Täter in Schwaigern einen Geldautomaten gesprengt. Danach sind sie laut Polizei in einem Sportwagen geflüchtet. Die Höhe der Beute ist unklar.

Erst zwei Wochen ist es her, dass in Offenau (Kreis Heilbronn) ein Geldautomat gesprengt worden ist, jetzt schon wieder: In Schwaigern (Kreis Heilbronn) haben am frühen Freitagmorgen Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Gegen 2:15 Uhr gab es mehrere Explosionen in der Bankfiliale in der Silcherstraße, sagte Annika Schulz, Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn, dem SWR. Nach einem lauten Knall hätten Anwohner die Polizei gerufen. Flucht in einem schwarzen Sportwagen Danach seien die Täter mit einem hochmotorisierten, schwarzen Sportwagen der Marke Audi geflüchtet, so Schulz weiter. Wie viel Geld die Täter mitnahmen und wie hoch der Schaden ist, ist unklar. Vor Ort ist der Schaden groß: Scherben liegen auf dem Boden, die Türen und Fenster wurden aus den Verankerungen gerissen. Die Kraft der Explosion öffnete auch den Überweisungsautomaten, der gut zwei Meter weg von den eigentlichen Geldautomaten steht. Vor dem Gebäude hat die Spurensicherung außerdem hunderte Geldscheine eingesammelt - sie sind aber mit schwarzer Flüssigkeit beschmutzt und deshalb erstmal unbrauchbar. Hunderte eingefärbte Geldscheine lagen vor der Bankfiliale. SWR Kim Hartmann Zeuge hat nachts die Polizei gerufen Sebahattin Pehlivan lebt nur wenige Häuser entfernt und hat die Explosionen gehört. Nach der zweiten Explosion rief er sofort die Polizei, doch nur rund 40 Sekunden später sei das Fluchtauto schon davongefahren. Es sei unbeschreiblich laut gewesen. Er macht sich nun Sorgen um die Bewohner. Im Haus der Filiale lebe auch eine Familie mit kleinen Kindern, die zum Glück gerade verreist sei. Polizei ermittelt Die Filiale in Schwaigern war auf Sprengungen vorbereitet: Geldscheine wurden bei der Explosion eingefärbt, um sie unbrauchbar zu machen. Ein Kreissparkassensprecher bestätigte zudem, dass die Automaten gegen Explosionen mit Gasdruck gesichert waren. Wie es den Tätern dennoch gelang, die Automaten zu sprengen, dazu macht die Polizei keine Angaben. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos. Auch ein Polizeihubschrauber war in der Nacht unterwegs. Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Welche Folgen haben die Geldautomatensprengungen für Kunden? Kurzfristig sind die Filialen geschlossen. Der ebenfalls in Schwaigern im April gesprengte Geldautomat in einem Supermarkt wurde bisher nicht wieder aufgestellt. Langfristig müssen die Kundinnen und Kunden mit eingeschränkten Öffnungszeiten rechnen. Die Kreissparkasse hat erklärt, nach und nach alle Selbstbedienungsbereiche nachts schließen zu wollen. Zwischen 23 und 6 Uhr kann dann kein Geld mehr abgehoben werden. Damit sollen die Menschen, die in der Nähe leben, geschützt werden.