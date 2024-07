Defekt in Crailsheimer Kläranlage: Viele tote Fische in der Jagst

Abwasser ist in die Jagst geflossen

Nach einem technischen Defekt in der Kläranlage in Crailsheim ist verunreinigtes Wasser in die Jagst geflossen. Hunderte Fische sind wohl verendet.

Im Klärwerk Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist vor einigen Tagen Abwasser ausgetreten und in die Jagst geflossen. Schuld daran war ein technischen Defekt, teilte ein Sprecher der Stadt am Freitagmorgen auf SWR-Anfrage mit. Die Folge: hunderte tote Fische. "Nach Klärung der Sachlage ist höchstwahrscheinlich die Abwassereinleitung Ursache des Fischsterbens", so der Sprecher weiter. Defekt an Kläranlage behoben Mittlerweile sei der Defekt an der Kläranlage behoben. Aus der Crailsheimer Verwaltung heißt es, dass man eigene und mehrere externe Großpumpen nutzt, um die Lage zu stabilisieren. Die Stadt versichert, dass jetzt "wieder alles normal" laufe und auch die havarierten Pumpen wieder in Betrieb genommen werden konnten. Dennoch kritisieren betroffene Fischervereine, dass sie nicht sofort informiert wurden und so größere Schäden hätten verhindert werden können, berichtet das Haller Tagblatt. Am Freitag sollen Gewässerproben und einige der toten Fische untersucht werden.