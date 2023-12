Wenige Sturmschäden in Heilbronn-Franken - aber hohe Flusspegel

per Mail teilen

Von heftigen Sturmschäden ist die Region verschont geblieben, allerdings stürzten einige Bäume auf die Straßen. Für mehrere Flüsse gibt es Hochwassermeldungen.

Die Polizei meldet nur wenige Sturmschäden in der Region. Im Stadt- und Landkreis Heilbronn gab es in der Nacht auf Samstag knapp 20 Einsätze - meist waren Bäume auf Straßen gestürzt. Sieben Fälle gab es in Schwäbisch Hall, darunter ein Verkehrsunfall: Ein fahrendes Auto wurde auf der B14 bei Gelblingen von einem umstürzenden Baum erfasst. Der Fahrer bleib unverletzt, der Wagen wurde jedoch stark beschädigt.

Hochwassermeldestände für mehrere Flüsse

An vier Flüssen gibt es am Samstag noch Hochwassermeldestände. Beim Main bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis) rechnet die Hochwasservorhersagezentrale damit, dass der Pegel auch an Heiligabend weiter steigen wird. Wann der Höchststand erreicht wird, ist noch unklar.

Entspannen sollte sich die Lage im Laufe des Tages sowohl beim Neckar bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn), als auch bei der Jagst bei Elpershofen (Kreis Schwäbisch Hall) und bei Dörzbach (Hohenlohekreis). In beiden Fällen soll im Laufe des Samstags der Höhepunkt erreicht werden und der Pegel anschließend wieder fallen.

Der Kocher bei Hardthausen-Gochsen (Kreis Heilbronn) am Samstag. SWR Kim Hartmann

Im Laufe des Samstags kam außerdem ein Hochwassermeldestand zum Kocher bei Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) hinzu. Laut Prognose der Hochwasservorhersagezentrale soll aber auch hier gegen Abend der Pegel sinken.