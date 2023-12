Sturmwarnung für die Pfalz: Orkanböen erwartet

Wetterexperten warnen auch für die Pfalz vor den Folgen des Sturmtiefs "Zoltan". Im Pfälzerwald werden ab Donnerstagabend orkanartige Böen erwartet. Aber auch in der Pfälzer Rheinebene gilt Sturmwarnung.

Schon jetzt weht der Wind auf der Wetterstation Kalmit im Pfälzerwald in voller Sturmstärke neun, so Wetterexperte Christian Müller von Klimapalatina. Er rechnet damit, dass die Böen in den nächsten Stunden noch stärker werden und der Sturm seinen Höhepunkt am Abend erreicht. Laut Müller sind Windgeschwindigkeiten zwischen 110 und 115 Kilometer pro Stunde möglich - also orkanartige Böen.

Der Experte aus Maikammer rät, Waldgebiete zu meiden. Da der starke Wind über längere Zeit andauere, müsse mit abbrechenden Ästen und Bäumen gerechnet werden.

Pfalz: Nicht in Parks spazierengehen und Friedhöfe meiden!

Auch in der Rheinebene der Pfalz sind nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes bereits im Laufe des Donnerstags Böen- und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 70 bis 85 Kilometer pro Stunde zu erwarten.

Damit steigt die Gefahr, dass Bäume umgerissen werden oder Äste abbrechen. Die Stadtverwaltung Ludwigshafen hat bereits auf die Sturmwarnung reagiert. Sie rät ihren Bewohnerinnen und Bewohnern aktuell und in den kommenden Tagen darauf zu verzichten, in Grünanlagen und Parks mit vielen Bäumen spazieren zu gehen, beispielsweise im Stadtpark oder im Maudacher Bruch. Außerdem warnt die Stadtverwaltung vor dem Besuch von Friedhöfen mit hohem Baumbestand.

Sturmwarnung für die Pfalz: Vorsicht auf Weihnachtsmärkten

Für niedrigere Lagen wie die Rheinebene sieht Christian Müller keine Unwettergefahr. Bei Windgeschwindigkeiten um 75 Kilometer pro Stunde sollten dort jedoch zum Beispiel Betreiber und Besucher von Weihnachtsmärkten aufpassen. Was nicht gut festgebunden ist, könnte herumfliegen.