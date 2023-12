Erste Ausläufer von Sturmtief "Zoltan" erreichen RLP

per Mail teilen

Der Deutsche Wetterdienst warnt in RLP vor schweren Sturmböen. Erste Ausläufer kamen bereits an. Bis Sonntag gibt es zudem eine Unwetterwarnung vor Dauerregen.

Im Norden von RLP viele umgestürzte Bäume

Im Norden von Rheinland-Pfalz gingen Polizeiangaben zufolge am frühen Donnerstagabend wegen des Orkantiefs "Zoltan" viele Notrufe wegen umgestürzter Bäume ein. Besonders im oberen Westerwald und in der Nähe des Autobahnkreuzes Meckenheim an der A61 gebe es Schäden, hieß es. Allein rund um Westerburg seien 15 Bäume umgestürzt. Mehrere Straßen mussten wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden - darunter die B255.

Mehrere Stromausfälle

In Bad Marienberg, Nisterberg und Norken im Westerwald fielen Bäume auf Stromleitungen und verursachten so Stromausfälle. Die Energienetze Mittelrhein sind nach eigenen Angaben dabei, die Versorgung so schnell wie möglich wieder herzustellen.

In der Vorder- und Südpfalz sorgten bei Römerberg herabfallende Äste für einen 40-minütigen Stromausfall.

Erste kleine Schäden am Nachmittag

Erste kleine Ausläufer des Orkantiefs hatte es bereits am Donnerstagnachmittag im Donnersbergkreis gegeben: Dort musste eine Straße zwischen Bisterschied und Wolfsmühle wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt werden. Den Angaben zufolge wurde der Baum zwar schon von der Fahrbahn geräumt, dennoch soll die Straße aus Sicherheitsgründen bis Freitag gesperrt bleiben.

"Markantes Wetter" vor Weihnachten

Am Donnerstag ist es laut Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zum späten Abend überall in Rheinland-Pfalz stürmisch. Der DWD warnt für ganz Rheinland-Pfalz vor "markantem Wetter". Dazu kommen teils ergiebige Regenschauer und sogar einzelne Gewitter. Besonders der Norden von Rheinland-Pfalz ist betroffen. Inzwischen hat der DWD eine Unwetterwarnung herausgegeben, in der er bis Heiligabend vor Dauerregen warnt.

Überflutungen von Bächen und kleineren Flüssen möglich

Infolge des Dauerregens seien unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich. Laut Hochwasser-Vorhersagezentrale Rheinland-Pfalz könnte sich auch die Lage am Rhein wieder verschärfen. Die Wasserstände im Oberrhein steigen demnach ab der Nacht zu Freitag wieder an. Nach derzeitiger Vorhersage wird ein Anstieg in den Bereich eines zwei-jährlichen Hochwassers bis Heiligabend prognostiziert. Da der meiste Regen noch falle, seien die Vorhersagen derzeit noch sehr unsicher, hieß es.

An den Pegeln Maxau, Worms, Mainz und Bingen ist die Schifffahrts-Hochwassermarke I überschritten - damit verbunden sind Auflagen wie ein gedrosseltes Tempo und das Fahren in der Mitte des Flusses.

Experten erwarten Sturmböen bis 100 km/h

Die Experten rechnen am Donnerstag örtlich mit verbreitet stürmischen Böen und Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 Stundenkilometern. In Hochlagen wie etwa dem Pfälzerwald seien auch schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometern möglich. In der Nacht zu Freitag schwächt der Wind den Vorhersagen zufolge etwas ab. Es sind aber immer noch verbreitet starke bis stürmische Böen und im Bergland auch Sturmböen möglich.

Kleine Vorboten schickte "Zoltan" nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits am Mittwoch nach Rheinland-Pfalz. Mäßiger bis frischer Südwestwind kam nachmittags und am Abend auf, vor allem im Bergland gab es teils starke, und ganz vereinzelt auch stürmischen Böen.

Sturm, schwerer Sturm oder Orkan? Wie stark ein Wind ist, wird mithilfe der Beaufort-Skala eingeteilt. Bei Stufe 0 herrscht Windstille. Stufe 12 ist die höchste Stufe der Skala und beschreibt einen Orkan. Von Sturm wird auf Stufe 9 gesprochen - hier werden Windgeschwindigkeiten von 75 bis 88 km/h erreicht.

Ein schwerer Sturm ist die nächste Stufe, hier geht es um Geschwindigkeiten von 89 bis 102 km/h.

Beim Orkan sind schwere Verwüstungen zu befürchten, der Wind fegt mit Tempo 118 km/h und mehr übers Land. Quelle: Deutscher Wetterdienst

Temperaturen bleiben trotz Sturms mild

Die Temperaturen bleiben am Donnerstag trotz Sturms mild und schwanken um die zehn Grad. Für Freitag könnte man zusammenfassend sagen: "same procedure"! Temperaturen weiter mild um die zehn Grad, in den Hochlagen kühler bei vier Grad.

Am Samstag, kurz vor Heiligabend, geht dem Sturmtief dann die Puste langsam aus, es weht in Rheinland-Pfalz nach DWD-Angaben ein mäßiger Wind. Aber: In Hochlagen sind immer noch Sturmböen möglich.