Hochwassergefahr nimmt wieder zu - Regen lässt Flüsse anschwellen

Die ergiebigen Regenfälle lassen die Wasserstände von Rhein, Lahn, Sieg sowie anderen Flüssen und Bächen in Rheinland-Pfalz wieder steigen.

Laut Hochwasser-Vorhersagezentrale Rheinland-Pfalz steigen die Wasserstände am Rhein wieder an. Der Vorhersage zufolge wird sich der Anstieg bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag fortsetzen. Da der meiste Regen noch falle, seien die Vorhersagen derzeit sehr unsicher, hieß es am Freitagmorgen.

Am Pegel Maxau soll die Meldehöhe von 7 Metern im Tagesverlauf überschritten werden. Der Höchststand wird hier am Sonntag im Bereich eines zweijährlichen Hochwassers (7,80 m) erwartet. Am Pegel Mainz wird nach aktuellen Vorhersagen am 26. Dezember mit einem Höchststand im Bereich von 6 Metern, etwas über einem zweijährlichen Hochwasser, gerechnet. Im Anschluss fallen die Wasserstände.

Deutlich höhere Pegelstände am Mittelrhein sowie an Lahn und Sieg

Die Mittelrheinpegel steigen derzeit wieder deutlich an. Infolge der Hochwasserwellen von Lahn und Sieg in Kombination mit der Hochwasserwelle des Oberrheins werden die Wasserstände in den nächsten Tagen weiter ansteigen. An Sieg und Lahn sind die Meldehöhen überschritten beziehungsweise werden in der Nacht zum Samstag überschritten.

Am Pegel Kaub wird der Höchststand nach aktuellen Vorhersagen im Bereich von etwa 6 Metern für den zweiten Feiertag prognostiziert. Am Pegel Koblenz wird die Überschreitung der Meldehöhe von 5 Metern am Samstag erwartet, mit weiter steigender Tendenz bis 6,50 Meter nach Weihnachten.

Einschränkungen für Schifffahrt bestehen weiter

An den Pegeln Maxau, Worms, Mainz und Bingen ist die Schifffahrts-Hochwassermarke I überschritten - damit verbunden sind Auflagen wie ein gedrosseltes Tempo und das Fahren in der Mitte des Flusses. Dies gilt noch seit dem letzten Hochwasser Mitte Dezember.

Erste Überflutungen gemeldet

Infolge des Dauerregens seien auch Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich, hieß es. Die ersten lokalen Hochwasser und Überflutungen gibt es am Ufer des Holzbachs von Dierdorf bis Oberähren im Kreis Neuwied. In Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde der Kreisverkehr der L83 am Donnerstagabend überflutet und deswegen gesperrt.