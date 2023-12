Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Donnerstag und Freitag vor den Sturmböen des Tiefs "Zoltan". Mehrere Weihnachtsmärkte in BW wurden deshalb geschlossen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung für Baden-Württemberg veröffentlicht. Es bestehe die Gefahr, dass Orkanböen (Stufe 3 von 4) auftreten. Die Warnung bezieht sich auf die Regierungsbezirke Freiburg und Karlsruhe in Lagen über 1.000 Metern. Laut DWD ist die Warnung gültig seit Donnerstag um 12 Uhr bis voraussichtlich Samstag um 6 Uhr.

Wegen des Sturmtiefs haben mehrere Weihnachtsmärkte in BW am Donnerstag vorerst nicht geöffnet. Die Stadt Baden-Baden schloss den Weihnachtsmarkt bereits eine Stunde nach Öffnung wieder. Das Risiko von herumfliegenden Gegenständen sei zu hoch, so die Stadtverwaltung. Die Sicherheit der Gäste und der Markt-Mitarbeitenden habe höchste Priorität. Auch in Bühl (Kreis Rastatt) wurde der Weihnachtsmarkt geschlossen, ebenso in Konstanz und Singen (Kreis Konstanz). Auf dem Volksfestplatz in Ulm startet am Abend der Weihnachtszirkus. Das Zelt ist gesichert, trotz stürmischer Böen könne die Premiere starten, so Zirkusdirektor Domenikus Böhm im SWR.

In Meckesheim stürzte ein Baum auf ein Auto, in Reilingen (beide Rhein-Neckar-Kreis) kippte ein Baustellenschild auf ein Auto. Verletzt wurde niemand.

Im Kreis Heilbronn gab es bereits erste Einsätze für die Feuerwehr in Nordheim und in Gemmingen. Hier blockierten umgestürzte Bäume die Kreisstraßen an den Ortsausgängen. In Eppingen sind am Mittag Dachziegel auf ein geparktes Auto gefallen und in der Leintalstraße in Heilbronn stürzte ein Baum auf ein Gebäude der Stadtwerke. Verletzte gab es keine.

Sturmtief über Süd-Deutschland: Fähren auf dem Bodensee fahren nicht

In den Kreisen Karlsruhe und Pforzheim gab es ebenfalls schon mehrere Einsätze wegen des Sturms - vor allem wegen umgestürzter Bäume und kleinerer Sturmschäden. Dazu könnten auch umherfliegende Gegenstände eine Gefahr darstellen. Deswegen rät ein Sprecher der Polizei, lieber zu Hause zu bleiben.

Auf dem Bodensee verkehrt die Autofähre zwischen Konstanz und Meersburg wegen des Sturms aktuell nicht. Das war zuletzt vor sechs Jahren der Fall. Am Fährhafen in Meersburg wird gerade die Mole saniert. Weil während der Bauarbeiten ein Teil der Mauer fehlt, sind die Wellen sehr hoch. Deshalb könnten die Fähren aktuell nicht fahren, so ein Sprecher.

Ebenfalls nicht in Betrieb ist aktuell der Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz. Und auch die Autofähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn auf der Schweizer Seite des Sees hat vorübergehend ihren Betrieb eingestellt.

Wetterexperten raten: Wald meiden, Gegenstände im Freien sichern

Besonders in den Höhenlagen im Odenwald, auf der Alb und im Allgäu kann es demnach zu teils schweren Stürmen kommen. Im Hochschwarzwald werden Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis 120 Kilometer pro Stunde erwartet. SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer warnt besonders vor umfallenden Bäumen und abbrechenden Ästen. "Im Wald sollte man nicht zu Fuß unterwegs sein und auch im Auto gilt Vorsicht." Auf den Autobahnen solle man besonders auf Brücken aufpassen, hier könnten sich Windschneisen bilden.

In den niederen Lagen stürmt es nicht ganz so heftig, doch auch hier sind am Donnerstag und Freitag stürmische Böen mit Geschwindigkeiten bis 70 Kilometer pro Stunde möglich. "Beleuchtung und Weihnachtsdekoration sowie Gegenstände im Freien sollten daher gut gesichert werden", so Mühlbauer.

Der DWD rät den betroffenen Menschen in seiner Mitteilung dazu, Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten und den Aufenthalt im Freien möglichst zu vermeiden. Außerdem sollten Fenster und Türen möglichst geschlossen bleiben.

Sturm, schwerer Sturm oder Orkan? Wie stark ein Wind ist, wird mithilfe der Beaufort-Skala eingeteilt. Bei Stufe 0 herrscht Windstille. Stufe 12 ist die höchste Stufe der Skala und beschreibt einen Orkan. Von Sturm wird auf Stufe 9 gesprochen - hier werden Windgeschwindigkeiten von 75 bis 88 km/h erreicht.

Ein schwerer Sturm ist die nächste Stufe, hier geht es um Geschwindigkeiten von 89 bis 102 km/h.

Beim Orkan sind schwere Verwüstungen zu befürchten, der Wind fegt mit Tempo 118 km/h und mehr übers Land. Quelle: Deutscher Wetterdienst

Auch am Weihnachtswochenende weiter stürmisch

Auch in den kommenden Tagen bleibt es weiter stürmisch, wobei der Wind bis zu den Weihnachtstagen imer mehr abnimmt. Am Freitag und Samstag gilt noch verbreitet Sturmgefahr. An Heiligabend weht der Wind nur noch "normal stark", dennoch rät Mühlbauer weiter zur Vorsicht. "Je länger ein Sturm dauert, desto schwerer können sich Bäume gegen den Wind wehren. Daher gilt im Wald weiterhin: Vorsicht vor angeknacksten Ästen oder entwurzelten Bäumen."

Weiße Weihnachten wird es in Baden-Württemberg dieses Jahr wohl nicht geben - stattdessen bleibt es verbreitet stürmisch und regnerisch bei milden Temperaturen bis 11 Grad.