In Baden-Baden und Bühl haben die Weihnachtsmärkte am Donnerstag wegen des Sturms früher geschlossen als sonst. Zwischen Pforzheim und Karlsruhe war der Bahnverkehr gestört.

Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit vor starken Sturmböen und Fallwinden im Zusammenhang mit Sturmtief "Zoltan". Die Stadt Baden-Baden hat sich deswegen dazu entschlossen den Weihnachtsmarkt heute schon ab dem Mittag zu schließen. Die Sicherheit unserer Gäste sowie aller Marktmitarbeiter habe höchste Priorität, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Gefahr zu groß - Weihnachtsmarkt in Baden-Baden und Bühl geschlossen

Deswegen habe man sich nach Rücksprache mit Wetterexperten kurzfristig dazu entschlossen, den Markt ab dem Mittag zu schließen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Risiko von herumfliegenden Gegenständen sei zu hoch. Die Stadt geht davon aus, dass der Weihnachtsmarkt am Freitag wieder zu den gewohnten Zeiten öffnen kann.

In Baden-Baden und Bühl haben die Weihnachtsmärkte am Donnerstag früher geschlossen als sonst. Die Gefahr durch das Sturmtief "Zoltan" war zu groß für Besucherinnen und Besucher. SWR

Am letzten Tag des Bühler Adventsmarkts machten die Buden schon um 14:00 Uhr zu, schreibt die Stadt auf ihrer Website. Auch das Abschlusskonzert am Donnerstagabend fiel aus.

Bahnverkehr zwischen Pforzheim und Karlsruhe zeitweise gestört

Wegen eines Oberleitungsschadens kam es im Bahnverkehr zwischen Karlsruhe und Pforzheim auch am Donnerstagabend noch zu Behinderungen und Zugausfällen. Laut eines Sprechers des KVV war ein Baum war auf die Oberleitungen gestürzt. Ein Schienenersatzverkehr war eingerichtet worden. Die Störung auf der Linie S5/S51 soll laut Verkehrsticker der AVG wieder aufgehoben sein. Am Abend war noch mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

Weihnachtsmarkt Karlsruhe: Fliegender Weihnachtsmann blieb am Boden

Der Weihnachtsmarkt in Karlsruhe hat trotz des Sturmtiefs geöffnet. Allerdings musste Hochseilartist Falko Traber, der eigentlich zweimal täglich als Weihnachtsmann in seinem Schlitten über den Christkindlesmarkt fliegt, am Boden bleiben. Das sei zu gefährlich und die Vorgabe des TÜV, erklärte Falko Traber gegenüber dem SWR.

Kreis Karlsruhe und Pforzheim: Gefahr durch umstürzende Bäume

Im Kreis Karlsruhe und Pforzheim gab es schon mehrere Einsätze wegen des Sturms - vor allem wegen umgestürzter Bäume und kleinerer Sturmschäden. Dazu könnten auch umherfliegende Gegenstände eine Gefahr darstellen. Deswegen rät ein Sprecher der Polizei, lieber zu Hause zu bleiben.