Kriminelle haben eine der meistbefahrenen Bahnstrecken Deutschlands über Weihnachten größtenteils lahm gelegt: Der Zugverkehr zwischen Mannheim und Frankfurt bleibt bis in die kommende Woche hinein stark eingeschränkt.

Zwischen Mannheim und Frankfurt, auf der sogenannten Riedbahnstrecke, kommt es wegen gestohlener Kabel voraussichtlich noch bis kommende Woche zu massiven Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr. Das teilten die Deutsche Bahn und die Bundespolizei am Freitag mit.

Unbekannte Täter hatten in einer Baustelle an der Bahnstrecke zwischen Mannheim-Waldhof und Lampertheim (Kreis Bergstraße) mehr als zweieinhalb Kilometer Kabel der Leit- und Sicherheitstechnik durchtrennt und Kupferkabel gestohlen. Durch die fehlenden Kabel sind laut Bundespolizei Signalanlagen ausgefallen.

Kabel der Deutschen Bahn über mehrere Kilometer zerschnitten

Ermittler der Bundespolizei stellten am Freitag an der Bahnstrecke zwischen Mannheim-Waldhof und Lampertheim fest, dass wegen Bauarbeiten ein Kabelschacht entlang der Gleise geöffnet war. In diesem Schacht liegen Kupferkabel für die Leit- und Sicherungstechnik für den Zugverkehr. Die Täter hatten diese Kabel über eine Strecke von mehreren Kilometern zerschnitten. Mehrere hundert Meter der Kupferkabel nahmen sie mit.

Nach Angaben der Deutschen Bahn sind die Reparaturarbeiten mit einem hohen Aufwand verbunden. Laut DB müssen die gestohlenen Kupferkabel neu besorgt werden. Das könne über die Feiertage länger dauern. Es handele sich um tonnenschwere Kabel. Diese seien so dick wie ein Arm und könnten nur mit schwerem Gerät verlegt werden. Jedes Kabel führe dabei mehr als 1.000 Adern, die mit der bestehenden Leit- und Sicherungstechnik verbunden und dann geprüft werden müssten.

Ausfälle und Verspätungen auf den Bahnstrecken rund um Mannheim

Nach Angaben der Deutschen Bahn kommt es wegen des Kabeldiebstahls noch bis voraussichtlich kommende Woche zu Umleitungen, Ausfällen und Verspätungen zwischen Mannheim und Frankfurt beziehungsweise Frankfurt-Flughafen.

ICE-Züge zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Stuttgart halten nicht am Frankfurter Flughafen und Mannheimer Hauptbahnhof. Ersatzweise halten diese Züge in Heidelberg Hauptbahnhof. Einzelne ICE- und TGV-Züge zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Karlsruhe halten ebenfalls in Heidelberg statt in Mannheim Hauptbahnhof.

Auch der Nahverkehr ist betroffen. So fallen unter anderem die S-Bahnen der Linie S9 von Mannheim in Richtung Biblis und Groß-Rohrheim (beides Kreis Bergstraße) aus.

Nach Angaben des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd sind auch Verbindungen in Rheinland-Pfalz betroffen. Weil der Güter- und Fernverkehr auf die Strecke über Worms und Hofheim ausweichen müsse, könnten die Regionalbahnen zwischen Biblis und Worms nicht fahren, es gebe einen Ersatzverkehr per Bus.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte mit, dass es auch kurzfristig zu Änderungen kommen kann. Reisende sollen sich laut Deutscher Bahn auf bahn.de über ihre Verbindungen informieren.

Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. Es sei möglich, dass die Täter gestört wurden. Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Deutsche Bahn hatte am Donnerstagabend eine Störungsmeldung erhalten und gegen 20:30 Uhr die Bundespolizei informiert. Als Techniker der Deutschen Bahn vor Ort eintrafen, waren keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge mehr dort. Die Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0721 - 120 160 oder das Kontaktformular auf der Internetseite der Bundespolizei.