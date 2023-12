THW Neuwied hilft in niedersächsischen Hochwassergebieten

In Niedersachsen ist die Hochwasserlage weiter kritisch. Besonders angespannt ist die Lage in den Bereichen Oldenburg, Wolfenbüttel, im Landkreis Hildesheim, in Südniedersachsen und im Harz.

Ehrenamtliche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) in Rheinland-Pfalz haben sich am zweiten Weihnachtsfeiertag auf den Weg gemacht, um in Niedersachsen Hilfe zu leisten. Am Abend startete in Neuwied ein Team aus mehr als 40 Leuten. Die THW-Einsatzkräfte aus den Ortsverbänden in Frankenthal, Lahnstein, Hauenstein und Speyer haben schweres Gerät dabei: Großpumpen mit einer Pumpleistung von bis zu 55.000 Liter pro Minute.

Am Montag hatte bereits das THW in Hessen Helferinnen und Helfer nach Niedersachsen geschickt. Sie unterstützen ebenfalls die Pumparbeiten im Raum Hildesheim. In Braunschweig ist ein Team des THW Magdeburg eingetroffen, um dort bei der Deichverteidigung zu helfen.